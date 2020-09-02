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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 2 » 14:08:54

СБУ рекомендует мэру Житомира взяться за ремонт Киевского путепровода

Сегодня, 14:32:54 862 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ рекомендует мэру Житомира взяться за ремонт Киевского путепровода

 Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области обратилось к мэру Житомира Сергею Сухомлину относительно устранения предпосылок к чрезвычайным событиям в дорожной сфере. Речь идет о неудовлетворительном состоянии Киевского путепровода.

Письмо, подписанное начальником управления СБУ в области Сергеем Лысаком 2 сентября опубликовал в Facebook член городской комиссии по безопасности дорожного движения Роман Кравчук.
 

"На Городскую комиссию по безопасности дорожного движения, которая ранее отказалась ограничивать движение фур по Киевскому путепроводу вынесли обращение уже управления Службы безопасности Украины Житомирской области к мэру Житомира Сергею Сухомлину", - написал Роман Кравчук.


В письме Службы безопасности Украины содержится четкое обоснование неудовлетворительного состояния путепровода:
 
  • в местах объединения балок поперек моста диафрагмами отсутствует защитный слой бетона, обнаженная и поржавевшая арматура диафрагм и закладные детали, на двух крайних балках со стороны сторон путепровода обнаженная и поржавевшая рабочая арматура, защитный слой бетона разрушен.
  • в пролете N3-4 наклонные трещины в опорной зоне крайних балок (крайняя правая полоса в направлении г. Житомир, по которой движутся грузовые автомобили).
  • поперечные трещины в асфальтобетоне над опорами путепровода свидетельствуют о разрушении деформационных швов.
  • гидроизоляция проезжей части путепровода отсутствует (разрушена за время эксплуатации), в результате чего вода проникает на опоры и постепенно их разрушает.
  • железобетонные плиты, соединяющие балки с крайними балками проезжей части на 70% непригодны для дальнейшей эксплуатации (трещины, разломы, выщелачивание бетона). При этом, нагрузка на мост ежегодно растет, в том числе из-за строительства вблизи ТРЦ "Эпицентр".
 

"Учитывая изложенное, неконтролируемая изнурительная эксплуатация искусственного сооружения, без проведения необходимых работ по капитальному ремонту, может привести к его разрушению, прекращению транспортного сообщения и наступлению иных тяжких последствий. Кроме того, существующее положение сооружения повышает его уязвимость в террористическом и диверсионном плане", - говорится в письме.


СБУ советует принять меры реагирования, в частности, обратиться в Департамент регионального развития Житомирской ОГА относительно финансирования необходимого объема работ за счет средств, выделяемых для ремонта инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Как сообщал "Журнал Житомира", в последние недели киевский путепровод перезагружен крупногабаритными фурами, которые из-за реконструкции объездной едут через город. Полная реконструкция путепровода на выезде из Житомира в сторону Киева обойдется в сотни миллионов гривен. Таких средств в бюджете Житомира сейчас нет.



Тэги: Житомир, реконструкция, СБУ, путепровод
Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 14:42:18, Сегодня [Материал]
+3

при таком износе ремонт уже не поможет, только строительство нового моста.
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 15:19:07, Сегодня [Материал]
0

А если без теракта упадет, то мэра в диверсанты запишем или как?
priatel
3 Андрей (priatel)   • 16:07:10, Сегодня [Материал]
0

СБУ рекомендует!!!!!АХАХАХАХАХАХА!!!!!
Рекомендую СБУ заняться работой,а не фигней всякой...
Marine
4 Руслана (Marine)   • 16:51:36, Сегодня [Материал]
0

Хай Олена Розенблат проконтролює )))))
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:03:16, Сегодня [Материал]
0

а "вийськова прокуратура" что рекомендует?
а то однобокая какая-то рекомендация получаецца
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 18:12:51, Сегодня [Материал]
0

Когда там СБУ порекомендует убрать рекламу с фасадов? Троутары починить? Стоимость проезда в маршрутках порекомендует поднять, уже как бы пора. Список можно продолжать до бесконечности.

СБУ - Баканов - СН. Как поднасрать на рейтинг меру в предверии выборов? Пазл дальше сами складывайте.
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