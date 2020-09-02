СБУ рекомендует мэру Житомира взяться за ремонт Киевского путепровода

"На Городскую комиссию по безопасности дорожного движения, которая ранее отказалась ограничивать движение фур по Киевскому путепроводу вынесли обращение уже управления Службы безопасности Украины Житомирской области к мэру Житомира Сергею Сухомлину", - написал Роман Кравчук.

"Учитывая изложенное, неконтролируемая изнурительная эксплуатация искусственного сооружения, без проведения необходимых работ по капитальному ремонту, может привести к его разрушению, прекращению транспортного сообщения и наступлению иных тяжких последствий. Кроме того, существующее положение сооружения повышает его уязвимость в террористическом и диверсионном плане", - говорится в письме.