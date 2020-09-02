СБУ рекомендует мэру Житомира взяться за ремонт Киевского путепровода

Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области обратилось к мэру Житомира Сергею Сухомлину относительно устранения предпосылок к чрезвычайным событиям в дорожной сфере. Речь идет о неудовлетворительном состоянии Киевского путепровода.
Письмо, подписанное начальником управления СБУ в области Сергеем Лысаком 2 сентября опубликовал в Facebook член городской комиссии по безопасности дорожного движения Роман Кравчук
.
"На Городскую комиссию по безопасности дорожного движения, которая ранее отказалась ограничивать движение фур по Киевскому путепроводу вынесли обращение уже управления Службы безопасности Украины Житомирской области к мэру Житомира Сергею Сухомлину", - написал Роман Кравчук.
В письме Службы безопасности Украины содержится четкое обоснование неудовлетворительного состояния путепровода:
- в местах объединения балок поперек моста диафрагмами отсутствует защитный слой бетона, обнаженная и поржавевшая арматура диафрагм и закладные детали, на двух крайних балках со стороны сторон путепровода обнаженная и поржавевшая рабочая арматура, защитный слой бетона разрушен.
- в пролете N3-4 наклонные трещины в опорной зоне крайних балок (крайняя правая полоса в направлении г. Житомир, по которой движутся грузовые автомобили).
- поперечные трещины в асфальтобетоне над опорами путепровода свидетельствуют о разрушении деформационных швов.
- гидроизоляция проезжей части путепровода отсутствует (разрушена за время эксплуатации), в результате чего вода проникает на опоры и постепенно их разрушает.
- железобетонные плиты, соединяющие балки с крайними балками проезжей части на 70% непригодны для дальнейшей эксплуатации (трещины, разломы, выщелачивание бетона). При этом, нагрузка на мост ежегодно растет, в том числе из-за строительства вблизи ТРЦ "Эпицентр".
"Учитывая изложенное, неконтролируемая изнурительная эксплуатация искусственного сооружения, без проведения необходимых работ по капитальному ремонту, может привести к его разрушению, прекращению транспортного сообщения и наступлению иных тяжких последствий. Кроме того, существующее положение сооружения повышает его уязвимость в террористическом и диверсионном плане", - говорится в письме.
СБУ советует принять меры реагирования, в частности, обратиться в Департамент регионального развития Житомирской ОГА относительно финансирования необходимого объема работ за счет средств, выделяемых для ремонта инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в последние недели киевский путепровод перезагружен крупногабаритными фурами
, которые из-за реконструкции объездной едут через город. Полная реконструкция путепровода на выезде из Житомира в сторону Киева обойдется в сотни миллионов гривен. Таких средств в бюджете Житомира сейчас нет
.
Рекомендую СБУ заняться работой,а не фигней всякой...
а то однобокая какая-то рекомендация получаецца
СБУ - Баканов - СН. Как поднасрать на рейтинг меру в предверии выборов? Пазл дальше сами складывайте.