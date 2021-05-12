Реконструкцию аварийного путепровода возле вокзала может профинансировать Укравтодор – Сухомлин

"Путепровод находится в аварийном состоянии и он значительно ограничивает движение транспорта ... Мы понимаем, что сумму более 200 миллионов гривен, которые нужны на реконструкцию и расширение путепровода в бюджете, особенно в этот год ковидный, мы просто не нашли. Мы в 2016 году сделали проект, сейчас этот проект дорабатывается. И уже благодаря поддержке депутатов Верховной Рады Арсения Пушкаренко, Игоря Герасименко есть договоренность с Укравтодором, что они берут на себя финансирование реконструкции этого моста", - сказал Сухомлин.