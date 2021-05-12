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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 12 » 12:46:47

Реконструкцию аварийного путепровода возле вокзала может профинансировать Укравтодор – Сухомлин

Вчера, 12:46:22 942 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкцию аварийного путепровода возле вокзала может профинансировать Укравтодор – Сухомлин

 На реконструкцию аварийного путепровода, находящегося возле железнодорожного вокзала, необходимо больше 200 миллионов гривен. Профинансировать реконструкцию может Укравтодор.

Об этом сегодня, 12 мая, во время онлайн-отчета заявил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Путепровод находится в аварийном состоянии и он значительно ограничивает движение транспорта ... Мы понимаем, что сумму более 200 миллионов гривен, которые нужны на реконструкцию и расширение путепровода в бюджете, особенно в этот год ковидный, мы просто не нашли. Мы в 2016 году сделали проект, сейчас этот проект дорабатывается. И уже благодаря поддержке депутатов Верховной Рады Арсения Пушкаренко, Игоря Герасименко есть договоренность с Укравтодором, что они берут на себя финансирование реконструкции этого моста", - сказал Сухомлин.


В бюджете города уже заложены средства на софинансирование реконструкции.

Мэр Житомира надеется, что работы по реконструкции путепровода начнутся уже в этом году.

Как сообщалось, в реконструкции путепровода также заинтересована "Укрзалізниця". Ранее сообщалось, что конструкции моста необходимо поднять на 90 см, чтобы реализовать новый проект по электрификации линии на Новоград-Волынский.
Тэги: реконструкция, Житомир, путепровод
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Комментариев: 2
merks
1 Александра (merks)   • 17:33:52, Вчера [Материал]

У когось з'явиться новий приватний літачок.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:19:30, Вчера [Материал]

а может и не профинансировать....
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