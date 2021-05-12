Реконструкцию аварийного путепровода возле вокзала может профинансировать Укравтодор – Сухомлин

На реконструкцию аварийного путепровода, находящегося возле железнодорожного вокзала, необходимо больше 200 миллионов гривен. Профинансировать реконструкцию может Укравтодор.
Об этом сегодня, 12 мая, во время онлайн-отчета
заявил городской голова Сергей Сухомлин.
"Путепровод находится в аварийном состоянии и он значительно ограничивает движение транспорта ... Мы понимаем, что сумму более 200 миллионов гривен, которые нужны на реконструкцию и расширение путепровода в бюджете, особенно в этот год ковидный, мы просто не нашли. Мы в 2016 году сделали проект, сейчас этот проект дорабатывается. И уже благодаря поддержке депутатов Верховной Рады Арсения Пушкаренко, Игоря Герасименко есть договоренность с Укравтодором, что они берут на себя финансирование реконструкции этого моста", - сказал Сухомлин.
В бюджете города уже заложены средства на софинансирование реконструкции.
Мэр Житомира надеется, что работы по реконструкции путепровода начнутся уже в этом году.
Как сообщалось, в реконструкции путепровода также заинтересована "Укрзалізниця
". Ранее сообщалось, что конструкции моста необходимо поднять на 90 см, чтобы реализовать новый проект по электрификации линии на Новоград-Волынский
.