В селе под Житомиром разваливается старый деревянный мост: на ремонт нужно 5 млн грн

Месяц назад в селе Барашевка под Житомиром, на мосту через реку Лесная, образовалась дыра, которая может привести к аварийным ситуациям.
Руководство ОТГ говорит, что на реконструкцию нужно 5 миллионов гривен. Тендерная документация уже готова, сообщает "Суспільне".
Пока же передвигаться по мосту опасно, но другого пути для перехода и переезда на противоположный берег реки нет.
"На сегодняшний день нас это не устраивает, - говорит местная жительница Инна Данюк. - Мы каждый день здесь ходим: ребенок - в садик, я - на работу. Это просто очень страшно. Боимся, чтобы не провалиться. Жду скраю, чтобы машина проехала, чтобы не уйти под воду. Очень страшно".
Деревянный мост длиной 24 метра находится на балансе Березовского сельского совета. Председатель Березовской громады Михаил Яромов рассказал, что косметическим ремонтом не обойтись - мост нуждается в реконструкции.
Фото: Суспільне
"В апреле в эту ямку попала пожарная машина. Я не имею морального права сделать лишь поверхностный ремонт. Поэтому мы временно обозначили аварийное место на мосту предупредительными знаками и ветвями. Ничего другого мы придумать не смогли", - говорит Михаил Яромов.
По словам главы громады, совместно с рабочей группой было проведено обследование, по результатам которого ОТГ обратилась к областному руководству с просьбой о помощи.