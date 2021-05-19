В селе под Житомиром разваливается старый деревянный мост: на ремонт нужно 5 млн грн

"На сегодняшний день нас это не устраивает, - говорит местная жительница Инна Данюк. - Мы каждый день здесь ходим: ребенок - в садик, я - на работу. Это просто очень страшно. Боимся, чтобы не провалиться. Жду скраю, чтобы машина проехала, чтобы не уйти под воду. Очень страшно".