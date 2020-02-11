В Житомирской области при реконструкции объекта украли более 90 тыс. грн

"По версии следствия, уголовные правонарушения руководитель предприятия совершил во время выполнения строительных работ по реконструкции водосети в пгт Любар, которые осуществлялись в соответствии с договором, заключенным в 2018 году с отделом Любарского поселкового совета, на общую сумму более 924 тыс. грн", - говорится в сообщении.