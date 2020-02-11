На Житомирщине руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму более 90 тыс. грн. Об этом "ЖЖ
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"По версии следствия, уголовные правонарушения руководитель предприятия совершил во время выполнения строительных работ по реконструкции водосети в пгт Любар, которые осуществлялись в соответствии с договором, заключенным в 2018 году с отделом Любарского поселкового совета, на общую сумму более 924 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, чиновник внес в официальные документы заведомо ложные сведения об объеме и стоимости строительных работ на общую сумму 92,3 тыс. грн, хотя на самом деле подрядчик такие работы не выполнял.
"В результате служебного подлога местному бюджету Любарского поселкового совета нанесен материальный ущерб на указанную сумму. Досудебное расследование проводит Любарское ОП Бердичевского ОП ГУНП в области"
, - добавляют в прокуратуре.
В Житомирской области при реконструкции объекта украли более 90 тыс. грн