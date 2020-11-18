Открытие житомирского стадиона «Полесье» снова перенесли

"Вчера привезли табло, которое начали монтировать. Обещали за две недели смонтировать. То есть, подрядчик, который монтировал конструкцию и проводил строительные работы, он уже закончил и начали монтаж табло. Без него, безусловно, введение в эксплуатацию стадиона - невозможно. Вчера его привезли и сегодня (17 ноября, - ред.) его должны были начинать монтировать. Я сегодня работал на Попельнянщине, поэтому я не звонил еще, не спрашивал. Но если вчера привезли, то сегодня должны были начать монтировать. Если они начали монтировать, то берем две недели - до первого декабря они должны закончить. Затем у ГАСК есть 30 суток и, я надеюсь, что до Нового года мы будем их "подталкивать" и они введут в эксплуатацию стадион, как завершенный объект", - сказал в комментарии изданию Житомир инфо председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
ФОТО: Житомир інфо
ведь сразу же прекратится ежегодное финансирование "стройки века"
Випустити акції які придбають всі бажаючі
І тоді фінансування буде зрозуміле і прозоре : якщо треба ФК Полісся то вболівальники куплять акції і будуть акціонерами.
Якщо вболівальникам шкода буде купить акції за 100-500 грн тоді про що взагалі мова ?
Розповіді Гудича Сухомлиновича що вони люблять футбол чи печуться за житомирян - фарс. вони люблять довгострої і дерибан коштів.
Єдиний нормальний спосіб якщо клуб потрібен дійсно - це зробити АО з фанами акціонерами.
загугліть скільки населення в Житомирі . вийміть звідти кількість чоловіків . помножте на середній відсоток любителів футболу серед чоловіків і отримаєте Розмір капіталу АО ФК Полісся.
я готовий першим купити акції
Ото Гундич зараз регоче...
А разом з ним і весь кормовий двір села Буряки.