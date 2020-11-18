Открытие житомирского стадиона «Полесье» снова перенесли

"Вчера привезли табло, которое начали монтировать. Обещали за две недели смонтировать. То есть, подрядчик, который монтировал конструкцию и проводил строительные работы, он уже закончил и начали монтаж табло. Без него, безусловно, введение в эксплуатацию стадиона - невозможно. Вчера его привезли и сегодня (17 ноября, - ред.) его должны были начинать монтировать. Я сегодня работал на Попельнянщине, поэтому я не звонил еще, не спрашивал. Но если вчера привезли, то сегодня должны были начать монтировать. Если они начали монтировать, то берем две недели - до первого декабря они должны закончить. Затем у ГАСК есть 30 суток и, я надеюсь, что до Нового года мы будем их "подталкивать" и они введут в эксплуатацию стадион, как завершенный объект", - сказал в комментарии изданию Житомир инфо председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.