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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 18 » 09:24:52

Открытие житомирского стадиона «Полесье» снова перенесли

Сегодня, 09:51:52 1269 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Открытие житомирского стадиона «Полесье» снова перенесли

 Многострадальный стадион "Полесье" в Житомире снова не смогли открыть в поставленные сроки. Подрядчик не успел выполнить все работы и дату сдачи в эксплуатацию перенесли.

Как сообщал "ЖЖ", два месяца назад председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что подрядчик в октябре должен завершить все работы на стадионе "Полесье", а в ноябре на нем уже смогут проводить матчи.

По состоянию на 18 ноября работы на стадионе еще не завершены: не смонтировано табло. Поэтому, Бунечко заявил о новых сроках. Новая дата - конец декабря 2020 года.
 

"Вчера привезли табло, которое начали монтировать. Обещали за две недели смонтировать. То есть, подрядчик, который монтировал конструкцию и проводил строительные работы, он уже закончил и начали монтаж табло. Без него, безусловно, введение в эксплуатацию стадиона - невозможно. Вчера его привезли и сегодня (17 ноября, - ред.) его должны были начинать монтировать. Я сегодня работал на Попельнянщине, поэтому я не звонил еще, не спрашивал. Но если вчера привезли, то сегодня должны были начать монтировать. Если они начали монтировать, то берем две недели - до первого декабря они должны закончить. Затем у ГАСК есть 30 суток и, я надеюсь, что до Нового года мы будем их "подталкивать" и они введут в эксплуатацию стадион, как завершенный объект", - сказал в комментарии изданию Житомир инфо председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.


ФК "Полесье" в этом году точно не сможет сыграть на главном стадионе Житомира. Все "домашние" матчи житомиряне формально проведут на выезде, на чужих стадионах.
 









ФОТО: Житомир інфо

Тэги: реконструкция, Бунечко, стадион полесье
Комментариев: 5
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 10:22:51, Сегодня [Материал]
+1

открыть этот стадион всё равно что прирезать дойную корову.
ведь сразу же прекратится ежегодное финансирование "стройки века"
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 11:33:17, Сегодня [Материал]
+2

Вообще-то когда подрядчик вовремя не выполняет контракт, предусматриваются штрафные санкции. Нормальная практика: просрал сроки - плати!
DomA
4 Владимир (DomA)   • 14:02:37, Сегодня [Материал]
0

рука руку миє!) замовнику з відкату теж прийдеться заплатити!))
master_zr
3 master (master_zr)   • 11:34:16, Сегодня [Материал]
+2

пропоную створити акціонерне товариство Полісся
Випустити акції які придбають всі бажаючі
І тоді фінансування буде зрозуміле і прозоре : якщо треба ФК Полісся то вболівальники куплять акції і будуть акціонерами.
Якщо вболівальникам шкода буде купить акції за 100-500 грн тоді про що взагалі мова ?

Розповіді Гудича Сухомлиновича що вони люблять футбол чи печуться за житомирян - фарс. вони люблять довгострої і дерибан коштів.

Єдиний нормальний спосіб якщо клуб потрібен дійсно - це зробити АО з фанами акціонерами.
загугліть скільки населення в Житомирі . вийміть звідти кількість чоловіків . помножте на середній відсоток любителів футболу серед чоловіків і отримаєте Розмір капіталу АО ФК Полісся.

я готовий першим купити акції
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:38:15, Сегодня [Материал]
+1

"я готовий першим купити акції"

Ото Гундич зараз регоче...
А разом з ним і весь кормовий двір села Буряки.
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