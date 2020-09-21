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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 21 » 12:39:28

Бунечко назвал новые сроки открытия стадиона «Полесье» в Житомире

Вчера, 12:57:28 1056 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бунечко назвал новые сроки открытия стадиона «Полесье» в Житомире

 Первую очередь реконструкции житомирского стадиона «Полесье» подрядчик обещает завершить в октябре, а в ноябре на нем уже смогут проводить матчи.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает издание Житомир инфо.

По словам Бунечко, степень готовности стадиона составляет 90%. Подрядчик должен установить зрительские сидения на северной трибуне, завершить обустройство двух входов на стадион, встроить табло, а также подключить освещение к энергосети.
 

«Подрядчик компания «Элитбуд», в частности Денис Болейко, не знаю он владелец или директор, не помню, потому что с ним один раз виделся, получили предпоследний транш и в ближайшее время начнет монтаж зрительских сидений. Ожидаем, что работы будут завершены, по словам Дениса Болейко и компании «Элитбуд» до конца октября. Это его обещание, чтобы вы мне его не навалили. Но я беру на себя также ответственность, но вместе с Денисом Болейко, чтобы когда нас будут качать ультрас, то вдвоем, а не вздумали меня одного. Мы проверим, или все будет сделано качественно и передадим документы в ГАСИ, разрешение дает Государственная архитектурно-строительная инспекция, центральный офис, на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. У них срок - 30 дней, но со своей стороны обещаю, что только документы будут переданы в ГАСИ, сразу встречусь с руководителем ГАСИ и попрошу максимально ускорить получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию», - рассказывает председатель Житомирской ОГА.


Бунечко надеется, что на стадионе состоятся последние в этом сезоне матчи футбольного клуба «Полесье» с командами «Николаев» и «Агробизнес».
 

«Я хорошо понимаю желание болельщиков видеть свой клуб на домашнем стадионе, поэтому сделаю все необходимое, чтобы этот процесс не затянулся. Надеюсь, что матчи «Полесья» с «Николаевом» и «Агробизнесом» пройдут здесь, чтобы они не проехали мимо Житомира и не приехали на домашний матч «Полесья» в Киев, а сыграли здесь в соседней области. По графику «Николаев» - 20 ноября, «Агробизнес» - 30 ноября. Это будут последние матчи этого года футбольного клуба «Полесье» в первой лиге в 2020 году», - говорит Виталий Бунечко.


Как сообщал «Журнал Житомира», ФК «Полесье» из-за реконструкции центрального стадиона свои домашние матчи вынужден проводить в столице.
Тэги: Бунечко, реконструкция, стадион полесье
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:50:20, Вчера [Материал]
0

Пускай лучше Болейка покачают на руках не ультрас , а зеки в тюремной камере.
European_Man
2 Viacheslav (European_Man)   • 18:47:48, Вчера [Материал]
0

А це бува не він говорив раніше, що не бачить сенсу його добудовувати? А що таке?...
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