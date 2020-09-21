Бунечко назвал новые сроки открытия стадиона «Полесье» в Житомире

«Подрядчик компания «Элитбуд», в частности Денис Болейко, не знаю он владелец или директор, не помню, потому что с ним один раз виделся, получили предпоследний транш и в ближайшее время начнет монтаж зрительских сидений. Ожидаем, что работы будут завершены, по словам Дениса Болейко и компании «Элитбуд» до конца октября. Это его обещание, чтобы вы мне его не навалили. Но я беру на себя также ответственность, но вместе с Денисом Болейко, чтобы когда нас будут качать ультрас, то вдвоем, а не вздумали меня одного. Мы проверим, или все будет сделано качественно и передадим документы в ГАСИ, разрешение дает Государственная архитектурно-строительная инспекция, центральный офис, на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. У них срок - 30 дней, но со своей стороны обещаю, что только документы будут переданы в ГАСИ, сразу встречусь с руководителем ГАСИ и попрошу максимально ускорить получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию», - рассказывает председатель Житомирской ОГА.