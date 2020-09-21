Бунечко назвал новые сроки открытия стадиона «Полесье» в Житомире

«Подрядчик компания «Элитбуд», в частности Денис Болейко, не знаю он владелец или директор, не помню, потому что с ним один раз виделся, получили предпоследний транш и в ближайшее время начнет монтаж зрительских сидений. Ожидаем, что работы будут завершены, по словам Дениса Болейко и компании «Элитбуд» до конца октября. Это его обещание, чтобы вы мне его не навалили. Но я беру на себя также ответственность, но вместе с Денисом Болейко, чтобы когда нас будут качать ультрас, то вдвоем, а не вздумали меня одного. Мы проверим, или все будет сделано качественно и передадим документы в ГАСИ, разрешение дает Государственная архитектурно-строительная инспекция, центральный офис, на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. У них срок - 30 дней, но со своей стороны обещаю, что только документы будут переданы в ГАСИ, сразу встречусь с руководителем ГАСИ и попрошу максимально ускорить получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию», - рассказывает председатель Житомирской ОГА.
«Я хорошо понимаю желание болельщиков видеть свой клуб на домашнем стадионе, поэтому сделаю все необходимое, чтобы этот процесс не затянулся. Надеюсь, что матчи «Полесья» с «Николаевом» и «Агробизнесом» пройдут здесь, чтобы они не проехали мимо Житомира и не приехали на домашний матч «Полесья» в Киев, а сыграли здесь в соседней области. По графику «Николаев» - 20 ноября, «Агробизнес» - 30 ноября. Это будут последние матчи этого года футбольного клуба «Полесье» в первой лиге в 2020 году», - говорит Виталий Бунечко.