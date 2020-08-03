Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 3 » 11:55:50

Бунечко не уверен, нужно ли достраивать главную спортивную арену Житомира

Вчера, 12:26:50 1579 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бунечко не уверен, нужно ли достраивать главную спортивную арену Житомира

 Основные работы на центральном стадионе Житомира и области хотят успеть завершить за месяц, чтобы житомирское «Полесье» начало сезон Первой лиги в родном городе. На полную достройку объекта нужно еще 100 миллионов. Громада должна решить, нужно ли достраивать спортивную арену.

Об этом председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко заявил на годовой пресс-конференции, которая состоялась на днях в «Ракушке», передает Житомир инфо.
 

«Стадион мы построим, подрядчик говорит, в течение месяца. Была уже комиссия ПФЛ, которая указала на некоторые неточности, которые нужно исправить. Такие, как гостевой сектор, это уже требование I лиги, ну, поставить там этот «обезьянник». Мы это все доработаем, подстроим и «Полесье», мы надеемся, будет играть на центральном стадионе. Футбольный клуб уже, если я не ошибаюсь, там проводит тренировки. По крайней мере, я видел в социальных сетях. Я не знаю насколько это законно, но футбольный клуб «Полесье» там тренируется», - говорит председатель Житомирской ОГА.


По словам Виталия Бунечко, иногда для продолжения работ приходилось преодолевать бюрократические препоны. Некоторые - очень оригинальным способом.

«Я вам скажу, что мы уже ДАБИ «пихали» в ручном режиме. Потому что есть процедурные моменты, плюс кто-то сидит и «в носу ковыряется», у него есть сроки и он может делать это месяц. Можно делать месяц, а можно делать немного быстрее. Надо за руку взять, посадить, говорить «сделайте, пожалуйста», низко кланяться. Мы это все сделали, чтобы «Полесье» начало играть I лигу на «Полесье», - рассказал Виталий Бунечко.

Председатель Житомирской ОГА говорит: для полного завершения работ может понадобиться еще около 100 миллионов гривен. 
 

«Нам нужно сейчас точно ввести первую очередь. Я четко понимал, что его нужно все сделать. Но для того, чтобы начать двигаться дальше, для того, чтобы выйти на обсуждение общественные ... Я скажу вам, что я не хочу дальше строить стадион. Скажут, что я, как и все - начал строить и не довел до конца. Поэтому я хочу ввести в эксплуатацию то, что я получил в наследство. А дальше вместе с общественностью говорить, сделать общественные слушания. Потому достройка всего комплекса - от 70 до 100 миллионов. Может громада себе позволить такие средства потратить на весь стадион с теми теннисными кортами, со всем, что есть на пристадионной территории? Можем ли мы это позволить? Мы это проговорим с жителями Житомирщины, жителями Житомира и будем определяться, или проектировать дальше. Ведь даже проект на такую ​​сумму будет стоить около 5% от суммы. То есть, это 5 миллионов гривен. Мы в ОГА найдем 5 миллионов на проект. Но просто сделать и чтобы он валялся, лежал где-то? Это 5 миллионов, которые мы можем потратить в другом направлении. А где потом взять еще 95, чтобы достроить его и чтобы он чемпионат мира принимал? Сейчас мы дорабатываем первую очередь. А дальше будут общественные обсуждения, чтобы Бунечко не обвинили в том, что он, как и все, пошел строить стадион. Мне нужно достроить то, что есть, ввести в эксплуатацию, чтобы «Полесье» могло начать играть и хорошо закончить эту историю. И, возможно, начать новую, но только при участии общественности», - сказал Виталий Бунечко.


Напомним, Виталий Бунечко после назначения на должность председателя Житомирской областной государственной администрации продолжил традицию четырех своих предшественников и пообещал достроить стадион "Полесье".
Тэги: реконструкция, Житомир, стадион, Бунечко
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:12:23, Вчера [Материал]
+5

главное старые трибуны надо было снести.... а сколько в него уже вложена 150 млн ? надо еще 100 ?)))) 70% денег спизженно если не больше
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 19:11:44, Вчера [Материал]
+4

Чому в нас ніхто не несе відповідальності за те що по проекту має бути 50 млн. витратили вже 150 і ще 100 не вистачає. Нах тоді такі проекти за 5 млн??! І нах тоді такі підрядникі які беруться робити то за 50 лямів, а потім і 150 не вистачає. Стадіон місту потрібен, та от скількі вже можна на ньому наживатися?! По факту грощі витрачені в 3 рази більше, ФК Полісся грає по якимось ебеням, а не в Житомирі, спортсмени не тренуються і ніхто за те не відповідає.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 02:01:11, Сегодня [Материал]
0

1. Классно прийти в конце банкета на все готовенькое и сказать что я такой хороший и все сделал, не то что мои папередники.
2. Еще 100 млн, это в реале еще где-то 200 млн. минимум, а то и все 300. Сколько бы не обсуждали или возмущались по текущему несоответствию ценника, никто не был наказан, а деньги успешно осели в карманах нужных людей. Все 1 в 1 будет (если дойдет до этого) и с новым строительством, только в карманах осядет значительно больше. Ну а жителям скажут - ну вы ведь сами захотели чтобы мы строили, что поделать, тяжелые времена, есть куча нюансов, к-рые увеличили стоимость проекта.
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