Бунечко не уверен, нужно ли достраивать главную спортивную арену Житомира

«Нам нужно сейчас точно ввести первую очередь. Я четко понимал, что его нужно все сделать. Но для того, чтобы начать двигаться дальше, для того, чтобы выйти на обсуждение общественные ... Я скажу вам, что я не хочу дальше строить стадион. Скажут, что я, как и все - начал строить и не довел до конца. Поэтому я хочу ввести в эксплуатацию то, что я получил в наследство. А дальше вместе с общественностью говорить, сделать общественные слушания. Потому достройка всего комплекса - от 70 до 100 миллионов. Может громада себе позволить такие средства потратить на весь стадион с теми теннисными кортами, со всем, что есть на пристадионной территории? Можем ли мы это позволить? Мы это проговорим с жителями Житомирщины, жителями Житомира и будем определяться, или проектировать дальше. Ведь даже проект на такую ​​сумму будет стоить около 5% от суммы. То есть, это 5 миллионов гривен. Мы в ОГА найдем 5 миллионов на проект. Но просто сделать и чтобы он валялся, лежал где-то? Это 5 миллионов, которые мы можем потратить в другом направлении. А где потом взять еще 95, чтобы достроить его и чтобы он чемпионат мира принимал? Сейчас мы дорабатываем первую очередь. А дальше будут общественные обсуждения, чтобы Бунечко не обвинили в том, что он, как и все, пошел строить стадион. Мне нужно достроить то, что есть, ввести в эксплуатацию, чтобы «Полесье» могло начать играть и хорошо закончить эту историю. И, возможно, начать новую, но только при участии общественности», - сказал Виталий Бунечко.