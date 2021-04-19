Потрібно замінити старі газові прилади: зверніться до фахівців АТ «Житомиргаз»

Від початку 2021 року послугою реконструкції системи газопостачання було надано 630 клієнтам АТ «Житомиргаз». Левова частка цих звернень стосується перенесення лічильників та заміни побутових газових приладів у помешканні.
Реконструкція системи газопостачання – це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія, якщо споживачу потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на більш потужне, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж.
Заміна газового обладнання – відповідальна задача, отож здійснювати заміну можуть виключно фахівці, які мають ліцензію на небезпечні роботи. Самовільне ж втручання у систему газопостачання заборонене законом. Для того, щоб провести реконструкцію, необхідно звернутися до 104.ua Клієнтського простору із відповідною заявою.
Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, виготовлення проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у газову мережу, яка функціонує). Далі відбуваються будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.
Відповідно до законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, можуть виконувати лише проектування та будівельно-монтажні роботи з усього спектру робіт, передбачених реконструкцією. В свою чергу АТ «Житомиргаз» надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно зекономити час і кошти клієнта. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт.
«Вартість послуг з реконструкції визначається індивідуально і залежить виключно від обсягів робіт. Бувають різні види реконструкції: заміна котла за ескізом або ж, наприклад, перенесення газопроводу. До того ж є відмінність між процедурами реконструкції для фізичних та юридичних осіб», зазначає менеджерка 104. ua Клієнтського простору Тетяна Войтенко.
Клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконстукцію, надати пакет документів і чекати, доки фахівці здійснять роботи. Персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору контролює надання комплексу послуг із реконструкції і в телефонному режимі завжди може надати інформацію про стан виконання робіт.
Якщо під час реконструкції потрібно замінити газові прилади, персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.
Пресслужба Житомиргаз