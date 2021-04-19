Потрібно замінити старі газові прилади: зверніться до фахівців АТ «Житомиргаз»

«Вартість послуг з реконструкції визначається індивідуально і залежить виключно від обсягів робіт. Бувають різні види реконструкції: заміна котла за ескізом або ж, наприклад, перенесення газопроводу. До того ж є відмінність між процедурами реконструкції для фізичних та юридичних осіб», зазначає менеджерка 104. ua Клієнтського простору Тетяна Войтенко.