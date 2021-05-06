В Житомире готовятся запустить фонтаны, но будут работать не все

"У нас есть три фонтана, которые надо ремонтировать. На Старом бульваре нужна реконструкция фонтана. На Соборной площади также необходимо проводить работы - там треснула чаша и гидравлическая система. На Новом бульваре ведутся работы, там будет установлен новый фонтан. Городской совет постоянно выделяет нам средства в зависимости от наших рассчетов на год. Ежегодно выделяется около миллиона средств. Стараемся чтобы фонтаны работали в штатном режиме для радости наших житомирян", - говорит Сергей Еремин, главный инженер КП "Житомирводоканал".

"На данном этапе заменяем некоторые форсунки, промываем их, устанавливаем насосные агрегаты, - говорит Алексей Домащенко. - Сейчас оборудование ставим на свое место. Мы целый день расчищали оборудование, чтобы фонтан заработал. Но для этого надо немного времени. Это новый фонтан и таких в Украине два: один - в Житомире, а другой - в Полтаве. Запчасти к ним являются очень редкими, мы сейчас их закупаем, чтобы открыть фонтан".