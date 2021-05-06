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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 6 » 11:34:34

В Житомире готовятся запустить фонтаны, но будут работать не все

Сегодня, 11:46:34 712 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире готовятся запустить фонтаны, но будут работать не все

 В Житомире в парках и скверах находятся 10 фонтанов, однако с 1 июня заработают не все. Сейчас шесть из них проходят тестовую проверку.

Еще три фонтана требуют капитального ремонта и еще на одном - на Новом бульваре - проводят работы, информирует "Суспільне".
 

"У нас есть три фонтана, которые надо ремонтировать. На Старом бульваре нужна реконструкция фонтана. На Соборной площади также необходимо проводить работы - там треснула чаша и гидравлическая система. На Новом бульваре ведутся работы, там будет установлен новый фонтан. Городской совет постоянно выделяет нам средства в зависимости от наших рассчетов на год. Ежегодно выделяется около миллиона средств. Стараемся чтобы фонтаны работали в штатном режиме для радости наших житомирян", - говорит Сергей Еремин, главный инженер КП "Житомирводоканал".


Бригада, которая ремонтирует фонтан на Михайловской, пока сделала очистку и замену двух насосов. По словам мастера "Житомирводоканала" Алексея Домащенко, таких фонтанов два на всю Украину - в Житомире и Полтаве, поэтому комплектующие к ним трудно найти и стоят они дорого.
 

"На данном этапе заменяем некоторые форсунки, промываем их, устанавливаем насосные агрегаты, - говорит Алексей Домащенко. - Сейчас оборудование ставим на свое место. Мы целый день расчищали оборудование, чтобы фонтан заработал. Но для этого надо немного времени. Это новый фонтан и таких в Украине два: один - в Житомире, а другой - в Полтаве. Запчасти к ним являются очень редкими, мы сейчас их закупаем, чтобы открыть фонтан".


Напомним, на Новом бульваре демонтировали старый фонтан.
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