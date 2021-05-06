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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 6 » 18:00:06

День памяти и годовщина победы над нацизмом: как Житомир отметит 9 мая

Сегодня, 18:07:06 283 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День памяти и годовщина победы над нацизмом: как Житомир отметит 9 мая

 8 мая Житомир отметит День памяти и примирения, а 9 мая - 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующие мероприятия утверждены сегодняшним решением исполнительного комитета городского совета.

7 мая на военных кладбищах Житомира почтят память погибших.
 
  • 09:00 - торжественное возложение цветов на военном кладбище (ул. Селецкая, 9);
  • 10:00 - торжественное возложение цветов к мемориальным стендам погибших воинов АТО/ООС (площадь Соборная));
  • 11:00 - торжественное возложение цветов на военном кладбище (ул. Победы, 74).

8 мая
 
  • 10:00 - торжественное возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы;
  • 10:30 - торжественное возложение цветов к Монументу Славы.

9 мая
 
  • 10:00 - возложение цветов к памятным знакам в селе Вересы;
  • 11:00 - возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы и переезд ветеранов к Монументу Славы;
  • 11:30 - Возложение цветов к Монументу Славы (ул. Чудновская, 53).

В мэрии отмечают, что 9 мая будет обеспечена перевозка ветеранов от площади Победы к Монументу Славы.

В торжественных мероприятиях примут участие военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и курсанты Житомирского военного института имени С. П. Королёва.
Тэги: исполком, Житомир, 9 мая, День памяти и примирения
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