День памяти и годовщина победы над нацизмом: как Житомир отметит 9 мая

8 мая Житомир отметит День памяти и примирения, а 9 мая - 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующие мероприятия утверждены сегодняшним решением исполнительного комитета городского совета.
7 мая
на военных кладбищах Житомира почтят память погибших.
8 мая
- 09:00 - торжественное возложение цветов на военном кладбище (ул. Селецкая, 9);
- 10:00 - торжественное возложение цветов к мемориальным стендам погибших воинов АТО/ООС (площадь Соборная));
- 11:00 - торжественное возложение цветов на военном кладбище (ул. Победы, 74).
9 мая
- 10:00 - торжественное возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы;
- 10:30 - торжественное возложение цветов к Монументу Славы.
В мэрии
- 10:00 - возложение цветов к памятным знакам в селе Вересы;
- 11:00 - возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы и переезд ветеранов к Монументу Славы;
- 11:30 - Возложение цветов к Монументу Славы (ул. Чудновская, 53).
отмечают, что 9 мая будет обеспечена перевозка ветеранов от площади Победы к Монументу Славы.
В торжественных мероприятиях примут участие военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и курсанты Житомирского военного института имени С. П. Королёва.