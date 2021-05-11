Дорожники с 18 мая перекроют часть трассы Житомир-Черновцы: схема объезда

С 18 мая на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы движение в направлении Чуднов - Любар будет полностью перекрыто. Об этом предупреждает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Движение через село Колки будет временно закрыто, в местах проведения ремонта будет проводиться устройство насыпей нового земляного полотна"
"Просим прощения за временные неудобства, в связи с реконструкцией участка автомобильной дороги Н-03 Житомир - Черновцы км 58+000 - 62+200 и строительства двух искусственных сооружений на км 57+058 и 59+573 движение транспорта будет осуществляться только по схеме объезда", - говорится в сообщении.
, - добавляют дорожники.
Утвержденная схема объезда
предусматривает движение через населенные пункты: Ольшанка, Карповцы, Троща.
В частности, если вы двигаетесь со стороны Хмельницкого в направлении Житомира
, то в пгт Любар поворачивайте на дорогу Н-02 в направлении Белой Церкви (там размещены информационное панно). В районе села Краснополь поворачивайте налево и двигайтесь на север через Трощу, Карповцы, Ольшанку.
Если едете из Житомира
на Ольшанку - поверните на выезде из Чуднова. Или же сразу езжайте из Житомира по дороге М-21 в направлении Бердичева и поворачивайте в сторону Хмельницкого на дорогу Р-31.
САД напомнила, что на 6-ти участках автодороги Н-03 Житомир - Черновцы в Житомирской области продолжаются работы по капитальному ремонту и реконструкции дорожного покрытия. Общая протяженность: более 30-ти километров.