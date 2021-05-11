Дорожники с 18 мая перекроют часть трассы Житомир-Черновцы: схема объезда

"Просим прощения за временные неудобства, в связи с реконструкцией участка автомобильной дороги Н-03 Житомир - Черновцы км 58+000 - 62+200 и строительства двух искусственных сооружений на км 57+058 и 59+573 движение транспорта будет осуществляться только по схеме объезда", - говорится в сообщении.