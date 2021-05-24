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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Май » 24 » 13:26:43

Зеленский подписал «земельную Конституцию»: что предусматривает важный закон

Вчера, 13:26:43 1293 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский подписал «земельную Конституцию»: что предусматривает важный закон

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2194, который вносит поправки в Земельный кодекс и передает сельхозземли из государственной в коммунальную собственность. Он сделал это публично, во время форума "Украина 30", передает "Зеркало недели".

"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", – заявил Зеленский перед подписанием закона.



Так, закон предусматривает передачу госземель за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность ОТГ. Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. К таким относятся земли Минобороны, природоохранного фонда, государственных учреждений, предприятий и организаций.

Также документ позволяет органам местного самоуправления изменять целевое назначение земельных участков частной собственности. Кроме того, местные власти смогут утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

Согласно закону, разделение и объединение земельного участка, находящегося в пользовании, возможно только с согласия землепользователя или залогодержателя.

При этом граждане не смогут взять в аренду для огородничества участок более 0,6 га. Документ определяет, что площадь земельного участка с/х назначения государственной или коммунальной собственности, право аренды, эмфитевзис которой выставляется на земельные торги, не может превышать 20 гектаров.

19 мая Верховная Рада рассмотрела и отклонила постановление об отмене своего решения от 28 апреля 2021 года о принятии в целом законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и в другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, разблокировав таким образом подписание данного закона.

В декабре прошлого года парламент направил на доработку ко второму чтению проект закона №2194. Тогда за принятие документа в целом проголосовал 201 народный депутат, при необходимых 226. Доработку законопроекта поддержали 260 парламентариев. Повторно рассматривать законопроект №2194 Верховная Рада начала 16 марта. К документу зарегистрировали более 3,1 тысячи поправок. 

Законопроект №2194, так же как и документ №2195 о продаже земли на электронных торгах, должны завершить в Украине земельную реформу.

1 июля 2021 года должен начаться новый этап земельных отношений, предусматривающий предоставление 7 миллионам владельцев паев возможности ими распоряжаться.
Тэги: земельная реформа, Зеленский, закон
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