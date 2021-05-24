Зеленский подписал «земельную Конституцию»: что предусматривает важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2194, который вносит поправки в Земельный кодекс и передает сельхозземли из государственной в коммунальную собственность. Он сделал это публично, во время форума "Украина 30", передает "Зеркало недели
".
"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел"
, – заявил Зеленский перед подписанием закона.
Так, закон предусматривает передачу госземель за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность ОТГ. Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. К таким относятся земли Минобороны, природоохранного фонда, государственных учреждений, предприятий и организаций.
Также документ позволяет органам местного самоуправления изменять целевое назначение земельных участков частной собственности. Кроме того, местные власти смогут утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.
Согласно закону, разделение и объединение земельного участка, находящегося в пользовании, возможно только с согласия землепользователя или залогодержателя.
При этом граждане не смогут взять в аренду для огородничества участок более 0,6 га. Документ определяет, что площадь земельного участка с/х назначения государственной или коммунальной собственности, право аренды, эмфитевзис которой выставляется на земельные торги, не может превышать 20 гектаров.
19 мая Верховная Рада рассмотрела и отклонила постановление об отмене своего решения от 28 апреля 2021 года о принятии в целом законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и в другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, разблокировав таким образом подписание данного закона.
В декабре прошлого года парламент направил на доработку ко второму чтению проект закона №2194. Тогда за принятие документа в целом проголосовал 201 народный депутат, при необходимых 226. Доработку законопроекта поддержали 260 парламентариев. Повторно рассматривать законопроект №2194 Верховная Рада начала 16 марта. К документу зарегистрировали более 3,1 тысячи поправок.
Законопроект №2194, так же как и документ №2195
о продаже земли на электронных торгах, должны завершить в Украине земельную реформу.
1 июля 2021 года должен начаться новый этап земельных отношений, предусматривающий предоставление 7 миллионам владельцев паев возможности ими распоряжаться.