Депутаты Житомирского облсовета переназначили руководителей девяти коммунальных учреждений

Депутаты Житомирского областного совета VIII созыва во время очередной сессии 27 мая рассмотрели ряд кадровых вопросов.
В частности, поддержали проекты решений о перезаключении контактов с руководителями коммунальных учреждений.
Депутаты назначили:
- Коренную Л.В. - директором Житомирского областного лицея Житомирского областного совета, сроком на 6 лет;
- Рыбинского И.Е. - генеральным директором Житомирского областного коммунального Агролесохозяйственное предприятие "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
- Кинзерскую В.А. - директором коммунального учреждения "Березовский психоневрологический интернат" Житомирского областного совета, сроком на 3 года;
- Дячук И.Д. - директором коммунального учреждения "Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
- Дидыка В.С. - директором коммунального некоммерческого предприятия "Областной противотуберкулезный диспансер" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
- Заславца Т.И. - директором коммунального некоммерческого предприятия "Областное патологоанатомическое бюро" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
- Украинца Р.Г. - директором коммунального некоммерческого предприятия "Областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий "Лесная сказка" Житомирского областного совета, сроком на 1 год;
- Донца А.А. - главным врачом, главным экспертом Житомирского областного центра медико-социальной экспертизы Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
- Жалинского В.Б. - директором коммунального предприятия "Житомирский областной лечебно-санаторный центр радиационной защиты для детского и взрослого населения "Дениши" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет.
Также, поддержаны проекты решений о внесении изменений в устав коммунальных учреждений, изменения штатного расписания учреждений и другие вопросы коммунальной собственности.
Всего на сессии областного совета рассмотрели 122 вопроса
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