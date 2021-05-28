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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 28 » 08:35:27

Депутаты Житомирского облсовета переназначили руководителей девяти коммунальных учреждений

Сегодня, 08:35:27 570 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты Житомирского облсовета переназначили руководителей девяти коммунальных учреждений

 Депутаты Житомирского областного совета VIII созыва во время очередной сессии 27 мая рассмотрели ряд кадровых вопросов.

В частности, поддержали проекты решений о перезаключении контактов с руководителями коммунальных учреждений.

Депутаты назначили:
 
  • Коренную Л.В. - директором Житомирского областного лицея Житомирского областного совета, сроком на 6 лет;
  • Рыбинского И.Е. - генеральным директором Житомирского областного коммунального Агролесохозяйственное предприятие "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
  • Кинзерскую В.А. - директором коммунального учреждения "Березовский психоневрологический интернат" Житомирского областного совета, сроком на 3 года;
  • Дячук И.Д. - директором коммунального учреждения "Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
  • Дидыка В.С. - директором коммунального некоммерческого предприятия "Областной противотуберкулезный диспансер" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
  • Заславца Т.И. - директором коммунального некоммерческого предприятия "Областное патологоанатомическое бюро" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
  • Украинца Р.Г. - директором коммунального некоммерческого предприятия "Областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий "Лесная сказка" Житомирского областного совета, сроком на 1 год;
  • Донца А.А. - главным врачом, главным экспертом Житомирского областного центра медико-социальной экспертизы Житомирского областного совета, сроком на 5 лет;
  • Жалинского В.Б. - директором коммунального предприятия "Житомирский областной лечебно-санаторный центр радиационной защиты для детского и взрослого населения "Дениши" Житомирского областного совета, сроком на 5 лет.

Также, поддержаны проекты решений о внесении изменений в устав коммунальных учреждений, изменения штатного расписания учреждений и другие вопросы коммунальной собственности.

Всего на сессии областного совета рассмотрели 122 вопроса.
Тэги: назначение, коммунальное учреждение, сессия, облсовет
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