Инспекция по благоустройству не может убрать незаконно установленные киоски, потому что владельцы обратились в суд

В марте 2021 года исполнительный комитет утвердил перечень из временных сооружений, которые были установлены самовольно и подлежат демонтажу. Сегодня часть из них до сих пор работает.
Как сообщал «Журнал Житомира
», речь шла о МАФах возле Житнего рынка, в Гидропарке
и парке Гагарина, на улицах Князей Острожских и Киевской.
Представители Инспекции по благоустройству в комментарии изданию Житомир инфо
сообщили, что еще в марте направили предписания владельцам сооружений, чтобы те демонтировали их, а в ответ некоторые предприниматели обратились в суд.
Всего их 15 киосков осталось демонтировать 8. В этот перечень входит еще один МАФ на Витрука, 9.
«Князей Острожских, 81 и Витрука, 9 - это два крупных объекта, которые были сделаны с фундаментом, то есть они не привезенные и не поставлены, чтобы можно было подъехать взять кран или манипулятор и забрать, демонтировать. Мы сейчас сообщили в полицию и если не на этой, то на следующей неделе будем приступать, потому что без полиции эти объекты взять не можем. Мы готовимся к этим и, кроме того, остались недемонтрированные (по адресу) Житний рынок, 1. Там их 6 объектов. Все они (владельцы) подали в суд, и есть судебное производство Житомирского окружного административного суда и обеспечен иск, то есть они просят пока не демонтировать, и дело на рассмотрении. Так же по всем МАФах, которые на Житнем рынке»
, - рассказывает Наталья Павлюк, заместитель начальника КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» городского совета.