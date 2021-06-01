Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 1 » 11:33:00

Инспекция по благоустройству не может убрать незаконно установленные киоски, потому что владельцы обратились в суд

Сегодня, 11:33:00 666 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Инспекция по благоустройству не может убрать незаконно установленные киоски, потому что владельцы обратились в суд

 В марте 2021 года исполнительный комитет утвердил перечень из временных сооружений, которые были установлены самовольно и подлежат демонтажу. Сегодня часть из них до сих пор работает.

Как сообщал «Журнал Житомира», речь шла о МАФах возле Житнего рынка, в Гидропарке и парке Гагарина, на улицах Князей Острожских и Киевской.

Представители Инспекции по благоустройству в комментарии изданию Житомир инфо сообщили, что еще в марте направили предписания владельцам сооружений, чтобы те демонтировали их, а в ответ некоторые предприниматели обратились в суд.

Всего их 15 киосков осталось демонтировать 8. В этот перечень входит еще один МАФ на Витрука, 9.

«Князей Острожских, 81 и Витрука, 9 - это два крупных объекта, которые были сделаны с фундаментом, то есть они не привезенные и не поставлены, чтобы можно было подъехать взять кран или манипулятор и забрать, демонтировать. Мы сейчас сообщили в полицию и если не на этой, то на следующей неделе будем приступать, потому что без полиции эти объекты взять не можем. Мы готовимся к этим и, кроме того, остались недемонтрированные (по адресу) Житний рынок, 1. Там их 6 объектов. Все они (владельцы) подали в суд, и есть судебное производство Житомирского окружного административного суда и обеспечен иск, то есть они просят пока не демонтировать, и дело на рассмотрении. Так же по всем МАФах, которые на Житнем рынке», - рассказывает Наталья Павлюк, заместитель начальника КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» городского совета.
Тэги: киоски, Инспекция по благоустройству, Житомир, суд, МАФы
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 13:07:41, Сегодня [Материал]

ворон ворону око не виколе)
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