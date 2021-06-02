Больница на Житомирщине обзавелась современным приемным отделением. ФОТО

"Меньше чем за год к существующему корпусу больницы в Новограде-Волынском пристроена специализированная приемная для карет скорой помощи, а в самом здании проведены работы по повышению энергоэффективности, обновлено внутреннее убранство и приобретено новое медицинское оборудование. Здесь установлены современные компьютерный томограф и рентгенографическая система, мониторы пациента, оборудование для операционной и другое необходимое оборудование", - отметил Бунечко.

"В каждой многопрофильной больнице европейского образца должны быть такие отделения. Важным является открытие на его базе реанимационной палаты. В такой палате больной может находиться от одного часа до суток. Пациентам будут проводить диагностику, обследование, оказывать неотложную медицинскую помощь. И только после того, как больного стабилизируют его будут переводить в нужное отделение", - добавил председатель ОГА.