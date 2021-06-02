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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 2 » 15:48:56

Больница на Житомирщине обзавелась современным приемным отделением. ФОТО

Сегодня, 15:48:56 402 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больница на Житомирщине обзавелась современным приемным отделением. ФОТО

 В городе Новоград-Волынский в горрайонной больнице открыли современное приемное отделение. Это первое из 7 отделений, которые планируют открыть на Житомирщине в ​​рамках программы "Большое строительство".

Об этом 2 июня сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Меньше чем за год к существующему корпусу больницы в Новограде-Волынском пристроена специализированная приемная для карет скорой помощи, а в самом здании проведены работы по повышению энергоэффективности, обновлено внутреннее убранство и приобретено новое медицинское оборудование. Здесь установлены современные компьютерный томограф и рентгенографическая система, мониторы пациента, оборудование для операционной и другое необходимое оборудование", - отметил Бунечко.


Эта больница - опорная, и кроме жителей города будет обслуживать около 14 000 пациентов. С началом пандемии коронавируса почти все койки в стационаре больницы перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19. В новом отделении уже предусмотрено соответствующее распределение больных.
 

"В каждой многопрофильной больнице европейского образца должны быть такие отделения. Важным является открытие на его базе реанимационной палаты. В такой палате больной может находиться от одного часа до суток. Пациентам будут проводить диагностику, обследование, оказывать неотложную медицинскую помощь. И только после того, как больного стабилизируют его будут переводить в нужное отделение", - добавил председатель ОГА.


На оснащение нового приемного отделения было выделено 28 млн грн. Преимущественно это средства государственного бюджета, но к закупке оборудования присоединились также местные власти, сама больница и благотворители.

 

























 

Фото: Facebook / Віталій Бунечко
Тэги: Новоград-Волынский, больница, Житомирщина, отделение
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