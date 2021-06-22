80 лет назад нацисты напали на СССР: Житомир почтил память погибших в войне

Сегодня в Украине чтят память жертв Второй мировой войны. День памяти отмечается ежегодно 22 июня, в день начала германо-советской войны.
День установлен в Украине Указом Президента Украины "О Дне скорби и памяти жертв войны в Украине" от 17 ноября 2000 года.
В Житомире память погибших почтили
возле памятника "Жертвам фашизма".
Участие в мероприятиях приняли представители областного совета, облгосадминистрации и городского совета.
Фото: областной совет
Справка
80 лет назад, 22 июня 1941, началась германо-советская война, одна из кампаний Второй мировой войны (1939-1945). Украина была одним из театров этой войны и местом кровавых трагедий и преступлений.
С территории Украины в ряды Красной армии было мобилизовано около 7 млн человек. Более половины из них не вернулись домой. Украинцы воевали с армией Третьего Рейха в войсках союзников, а также в подполье - партизанских отрядах и УПА.
Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 мн человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 000 сел.
На фото немецкие танки на территории СССР готовятся к атаке в рамках операции «Барбаросса» / источник AP