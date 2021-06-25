В Житомире состоится ночной забег с фонариками

27 июня по случаю Дня молодежи в житомирском Гидропарке состоится ночной забег. Мероприятие анонсировал Житомирский городской совет.
Известно, что дистанция забега - около 2 км.
«Участие в забеге бесплатное. Просим иметь с собой фонарик на лбу. Будет интересно»
, - отмечают организаторы мероприятия.
Забег пройдет с 21:00 до 22:00. Сбор возле колеса обозрения. Желаемый возраст участников - от 16 лет
Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке
. Справка: 093-506-55-90 Ирина.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 27 июня на территории городского Гидропарка пройдут праздничные мероприятия
по случаю Дня молодежи.