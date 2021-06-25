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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 25 » 11:38:02

В Житомире состоится ночной забег с фонариками

Сегодня, 11:38:02 424 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире состоится ночной забег с фонариками

 27 июня по случаю Дня молодежи в житомирском Гидропарке состоится ночной забег. Мероприятие анонсировал Житомирский городской совет.

Известно, что дистанция забега - около 2 км.

«Участие в забеге бесплатное. Просим иметь с собой фонарик на лбу. Будет интересно», - отмечают организаторы мероприятия.

Забег пройдет с 21:00 до 22:00. Сбор возле колеса обозрения. Желаемый возраст участников - от 16 лет

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке. Справка: 093-506-55-90 Ирина.

Как сообщал «Журнал Житомира», 27 июня на территории городского Гидропарка пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. 

Тэги: День молодежи, Забег, Житомир
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