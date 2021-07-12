«Интересно как детям, так и взрослым»: вблизи Житомира открыли рекреационную лесную тропу. ФОТО

Лесоводы обустроили в лесу вблизи Житомира познавательную тропу, протяженностью два километра. Она имеет 12 остановок, места для отдыха, мини-библиотеку, рассадник деревьев и даже прозрачный улей.
"Пройтись по тропинке протяженностью почти 2 км будет интересно как детям, так и взрослым - каждый там найдет много нового и познавательного о лесе и труде лесоводов. Очень интересно будет увидеть прозрачный улей и увидеть через стекло, как работают пчелы. Кроме того, посетители могут узнать как лесоводы устраивают лесные столовые для животных, оберегают леса от пожаров, собирают семена, выращивают сеянцы и т.д.", - сообщил Виктор Сахнюк, начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Лесная тропа находится за селом Березина на трассе Киев-Чоп (в направлении столицы).
Лесхозы Житомирщины в прошлом году устроили в лесах области 20 новых рекреационных объектов, в этом - построят еще как минимум столько же. Всего будет уже более 100.
"Такие места оборудованы всем необходимым как для комфортного отдыха, так и для того, чтобы пребывание наших граждан на природе было безопасным и не причиняло вреда лесу. Единственная просьба от себя лично и от всех лесоводов: не ломать, не разрушать, не оставлять после себя мусора"
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Фото: Віктор Сахнюк / Facebook