«Интересно как детям, так и взрослым»: вблизи Житомира открыли рекреационную лесную тропу. ФОТО

"Пройтись по тропинке протяженностью почти 2 км будет интересно как детям, так и взрослым - каждый там найдет много нового и познавательного о лесе и труде лесоводов. Очень интересно будет увидеть прозрачный улей и увидеть через стекло, как работают пчелы. Кроме того, посетители могут узнать как лесоводы устраивают лесные столовые для животных, оберегают леса от пожаров, собирают семена, выращивают сеянцы и т.д.", - сообщил Виктор Сахнюк, начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.