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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 12 » 08:35:03

«Интересно как детям, так и взрослым»: вблизи Житомира открыли рекреационную лесную тропу. ФОТО

Сегодня, 08:35:49 1864 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Интересно как детям, так и взрослым»: вблизи Житомира открыли рекреационную лесную тропу. ФОТО

 Лесоводы обустроили в лесу вблизи Житомира познавательную тропу, протяженностью два километра. Она имеет 12 остановок, места для отдыха, мини-библиотеку, рассадник деревьев и даже прозрачный улей.
 

"Пройтись по тропинке протяженностью почти 2 км будет интересно как детям, так и взрослым - каждый там найдет много нового и познавательного о лесе и труде лесоводов. Очень интересно будет увидеть прозрачный улей и увидеть через стекло, как работают пчелы. Кроме того, посетители могут узнать как лесоводы устраивают лесные столовые для животных, оберегают леса от пожаров, собирают семена, выращивают сеянцы и т.д.", - сообщил Виктор Сахнюк, начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.






Лесная тропа находится за селом Березина на трассе Киев-Чоп (в направлении столицы).

Лесхозы Житомирщины в прошлом году устроили в лесах области 20 новых рекреационных объектов, в этом - построят еще как минимум столько же. Всего будет уже более 100.

"Такие места оборудованы всем необходимым как для комфортного отдыха, так и для того, чтобы пребывание наших граждан на природе было безопасным и не причиняло вреда лесу. Единственная просьба от себя лично и от всех лесоводов: не ломать, не разрушать, не оставлять после себя мусора", - добавил Сахнюк.


















Фото: Віктор Сахнюк / Facebook
Тэги: Житомир, Зона отдыха, лес
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