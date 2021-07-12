Где купить настоящие продукты из Европы в Житомире и других городах Украины

Если вы путешествовали за границей и успели побывать в Испании, Италии, Франции, то вы знаете, насколько отличаются их блюда. Вкус и аромат каждой кухни особый и непревзойденный. Если же вы ни разу не бывали в этих странах, но хотите почувствовать их, просто скушайте и насладитесь натуральными настоящими продуктами из Европы.
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В ассортименте интернет магазина европейских продуктов есть сыры из Голландии, Норвегии, Италии, Ирландии, Испании, хамон, прошутто и другие мясные деликатесы, турецкая пахлава, отборное высококачественное кофе, сухофрукты и шоколадные пасты. Ветчина из свинины, натуральные колбасы, фуэт, салями (выбирайте здесь https://delikatto.com.ua/salame
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Странные сочетания ингредиентов в сырах Гауда и Чеддер со спаржей, трюфелем, оливками, томатами, и даже вином, ликером и другими дополнительными натуральными компонентами создают уникальные вкусы и незабываемые ароматы. Также нельзя не отметить карамельный коричневый сыр Брюност из Норвегии, который стремительно завоевывает благосклонность покупателей.
Интересно то, что рецептура передается из поколения в поколение и проверенное временем качество не ухудшается, например, нововведениями для ускорения изготовления или удешевлением. Так итальянский пармезан длительной выдержки может созревать 30 месяцев, прошутто - 9 месяцев, испанский хамон - 24 месяца, голландский сыр Натурамель - 24 месяца. И все это время специалисты следят за всеми показателями продукции и помещений. А на некоторых производствах есть даже свои фермы, где они выращивают свиней для дальнейшего изготовления мясных деликатесов, коров, овец и коз - для приготовления из их молока высококачественных сырных головок.