На Житомирщине задержали иностранца, который хотел с помощью СБУ организовать преступную схему

"На Житомирщине гражданин другого государства, 1962 года рождения, обратился к местному сотруднику СБУ с предложением организовать преступную схему. Злоумышленник обещал систематически давать правоохранителю неправомерную выгоду за помощь. А именно за не препятствование со стороны СБУ в получении иностранцами в УГМСУ в Житомирской области вида на жительство в Украине", - говорится в сообщении.