Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 12 Июля 2021    23:43:36
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 12 » 14:41:57

На Житомирщине задержали иностранца, который хотел с помощью СБУ организовать преступную схему

Сегодня, 14:41:57 675 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине задержали иностранца, который хотел с помощью СБУ организовать преступную схему

 СБУ разоблачила в Житомирской области преступника, который хотел подкупить сотрудника Службы и получить разрешение на "легализацию" иностранцев в Украине. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ведомства.
 

"На Житомирщине гражданин другого государства, 1962 года рождения, обратился к местному сотруднику СБУ с предложением организовать преступную схему. Злоумышленник обещал систематически давать правоохранителю неправомерную выгоду за помощь. А именно за не препятствование со стороны СБУ в получении иностранцами в УГМСУ в Житомирской области вида на жительство в Украине", - говорится в сообщении.


По информации спецслужбы, за каждого "легализованного" иностранца сотруднику СБУ предлагали $200.
 

Фото: СБУ


"Сотрудник СБУ сообщил о попытке подкупа ГУ ВБ СБУ, что позволило задержать злоумышленника с поличным во время передачи неправомерной выгоды в размере $1000", - информирует Служба безопасности Украины.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире "накрыли" фиктивные фирмы, с помощью которых оформляли документы нелегальным мигрантам.
Тэги: Житомирщина, взятка, СБУ
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus