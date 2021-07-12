На Житомирщине задержали иностранца, который хотел с помощью СБУ организовать преступную схему

СБУ разоблачила в Житомирской области преступника, который хотел подкупить сотрудника Службы и получить разрешение на "легализацию" иностранцев в Украине. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба
ведомства.
"На Житомирщине гражданин другого государства, 1962 года рождения, обратился к местному сотруднику СБУ с предложением организовать преступную схему. Злоумышленник обещал систематически давать правоохранителю неправомерную выгоду за помощь. А именно за не препятствование со стороны СБУ в получении иностранцами в УГМСУ в Житомирской области вида на жительство в Украине", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, за каждого "легализованного" иностранца сотруднику СБУ предлагали $200.
"Сотрудник СБУ сообщил о попытке подкупа ГУ ВБ СБУ, что позволило задержать злоумышленника с поличным во время передачи неправомерной выгоды в размере $1000"
Фото: СБУ
, - информирует Служба безопасности Украины.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире "накрыли" фиктивные фирмы, с помощью которых оформляли документы нелегальным мигрантам
.