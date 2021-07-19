Відеореклама в маршрутках: потужний інструмент маркетингу

Відеореклама в маршрутках — простий, популярний, ефективний та доступний спосіб привернути увагу до бренду, продукту або послуги. Коло її охоплення — максимальне, меседж зрозумілий і близький широкому загалу, а формат подачі змушує зосередитися на головному. Оптимальна вартість та великий охват аудиторії дозволяє використовувати відеорекламу в маршрутках, як самодостатній вид реклами або робить її важливою частиною широкомасштабної рекламної кампанії.

KRAN advertising agency – власники 22-дюймових моніторів у 20 маршрутках Житомира. Маршрути підібрані так, щоб максимально охопити рекламою всі райони міста та передмістя.



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Саме зараз у вас є унікальна можливість скористатись знижкою у розмірі 20%.

Встигніть замовити відеорекламу до 31 липня та отримайте 20% знижки на розміщення. Пропозиція діє за умови рекламування від 3-х місяців.

Які умови трансляції рекламного контенту?

Реклама на екранах транслюється в постійному режимі:

Через кожні 12 хвилин.

Від 1400 показів щодня.

Демонстрація на екранах в 20 маршрутках.



Маршрутні таксі курсують за графіком з 07:00 до 21:00, щодня. Запуск реклами відбувається з поворотом ключа запалювання. Таким чином, тривалість безперервної трансляції становить 14 годин кожного дня. Сумарно, рекламний ролик буде показаний 42 тис. разів протягом місяця. Одже, охоплення аудиторії складе від 480 до 720 тис. пасажирів щомісяця.

Коли реклама в маршрутках найбільш важлива?

Зайти на ринок Житомира так, щоб потрапити в конкурентну нішу, відвоювавши собі частку ринку — не просто. Але, з правильним підходом та розумним розподілом рекламного бюджету, це цілком реально.

Маршрутні таксі рухаються, охоплюючи територію міста, кожен район (№ маршрутів: 19, 25, 30, 37) та передмістя (№ маршрутів: 108, 121, 147 - Довжик, Станишівка, Глибочиця, Зарічани). Монітори встановлені в маршрутках, які щодня курсують районами: Центр, Богунія, Крошня, Вокзал, Польова, Мальованка, Малікова та Корбутівка.

Це означає, що більшість городян швидко дізнаються про новий бренд, зацікавляться товаром або послугою та забажають спробувати особисто.

Завдяки рекламі в маршрутках Житомира, ваш бренд стане більш впізнаваним, довіра до продукту поступово зростатиме, а житомиряни більше знатимуть про вашу компанію.

Раціональний розподіл рекламного бюджету — це гарантія того, що компанія отримає максимальний результат за нижчою ціною. Скористатися шансом «бути у всіх на устах» — легко: просто зв'яжіться з командою KRAN та обговоримо деталі. Ми готові до вашого дзвінка!