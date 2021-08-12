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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 12 » 15:00:15

В Житомире из-за фестиваля изменят организацию дорожного движения на Киевском шоссе: оставят всего 2 полосы

Сегодня, 15:00:45 444 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за фестиваля изменят организацию дорожного движения на Киевском шоссе: оставят всего 2 полосы

 14-15 августа въезд и выезд из Житомира по Киевскому шоссе будет организован по двум полосам. Ограничение движения транспорта связано с проведением масштабного фестиваля Korolov Avia Fest.

Об этом предупреждает Житомирский городской совет.
 

"В эти выходные вместо шести полос Киевского шоссе будут работать две. Три полосы выезда из Житомира и одну въезда обустроят под парковочную зону для гостей Korolov Avia Fest. Соответствующие схемы движения транспорта установят накануне", - информирует мэрия.


Организацию дорожного движения будет обеспечивать патрульная полиция.
 

Схема организации движения


Korolov Avia Fest


Масштабный авиационный праздник два дня будет проходить на территории международного аэропорта "Житомир".

В первый день фестиваля запланированы выставка частных самолетов, выступления парашютистов и частной авиации, концертня программа с участием NK (Настя Каменских).

Во второй день главное событие - розыгрыш автомобиля Tesla. Также в программе парад байкеров, выставка электромобилей, драг-рейсинг и на десерт концерт Jerry Heil.
 
Тэги: Житомир, Киевское шоссе, фестиваль
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:11:29, Сегодня [Материал]

отлично
значит сейчас там знаки запрета остановки висят не для безопасности движения, а от фонаря...
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