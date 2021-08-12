В Житомире из-за фестиваля изменят организацию дорожного движения на Киевском шоссе: оставят всего 2 полосы

14-15 августа въезд и выезд из Житомира по Киевскому шоссе будет организован по двум полосам. Ограничение движения транспорта связано с проведением масштабного фестиваля Korolov Avia Fest.
Об этом предупреждает Житомирский городской совет.
"В эти выходные вместо шести полос Киевского шоссе будут работать две. Три полосы выезда из Житомира и одну въезда обустроят под парковочную зону для гостей Korolov Avia Fest. Соответствующие схемы движения транспорта установят накануне", - информирует мэрия.
Организацию дорожного движения будет обеспечивать патрульная полиция.
Схема организации движения
Масштабный авиационный праздник
Korolov Avia Fest
два дня будет проходить на территории международного аэропорта "Житомир".
В первый день фестиваля запланированы выставка частных самолетов, выступления парашютистов и частной авиации, концертня программа с участием NK (Настя Каменских).
Во второй день главное событие - розыгрыш автомобиля Tesla. Также в программе парад байкеров, выставка электромобилей, драг-рейсинг и на десерт концерт Jerry Heil.