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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 16 » 15:57:45

На Житомирщине дети в погоне за лайками в Instagram издевались над собакой. ВИДЕО

Вчера, 15:57:41 3351 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине дети в погоне за лайками в Instagram издевались над собакой. ВИДЕО

 В селе Старый Солотвин Житомирской области дети издевались над собакой в погоне за лайками в Instagram: бросали собаку в воду и снимали это все на телефон.

Об этом инциденте рассказала Ирина Мурга в Instagram, передает "РБК- Украина".

По словам женщины, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет пгт Коцюбинское.
 

"Первое, что мы сейчас сделаем - напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих ублюдков (и той что кидала и тех, что снимали видео)", - написала Ирина.





Пользователи сети прокомментировали инцидент.
 
  • Мне просто страшно подумать, что они сделали со второй собакой;
  • Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными;
  • За свои поступки каждый должен отвечать и отвечать по закону!!! Пока все это остается безнаказанным, люди ничего не бояться и будут продолжать издеваться над животными…
  • А что дальше будет? Такая жестокость;
  • Это шок;
  • Бессердечные дети, их родителей обязательно настигнет расплата, за то, что не воспитали людьми... В старости будут биты и выкинуты, возможно это даже будут снимать на видео. Я поражаюсь пофигизму, недородители рожают и все! Зачем ??? Портить жизнь другим, нормальным?

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире зафиксировали еще один факт жестокого обращения с животными.
Тэги: Житомирщина, дети, собака, жестокое обращение
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Комментариев: 5
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 16:28:04, Вчера [Материал]

Тех, кто лайки ставит за подобное, отлавливать и изолировать от общества.
Или усыплять. В превентивных целях.
Igmor
2 Igmor (Igmor)   • 18:50:59, Вчера [Материал]

От какого общества? Которое издевается над людьми?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:34:21, Вчера [Материал]

события последнего времени показали, что в демократическом обществе собаки важнее людей. особенно если это правильные собаки.....

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Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 00:20:14, Сегодня [Материал]

Защитники животных каждый день едят трупы животных ахахаааа))

Это все что надо знать про защитников животных))))
2257343
5 Оксана (2257343)   • 11:22:58, Сегодня [Материал]

Это только мое мнение. Но ранше тоже было такое, но не снималось на видео, а сегодне все снимается, и все говорат как наши дети деградируют. Вспомните свое детство, как дети издевались над котами, собаками, кидая петарди и тд.
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