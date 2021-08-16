На Житомирщине дети в погоне за лайками в Instagram издевались над собакой. ВИДЕО

"Первое, что мы сейчас сделаем - напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих ублюдков (и той что кидала и тех, что снимали видео)", - написала Ирина.
- Мне просто страшно подумать, что они сделали со второй собакой;
- Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными;
- За свои поступки каждый должен отвечать и отвечать по закону!!! Пока все это остается безнаказанным, люди ничего не бояться и будут продолжать издеваться над животными…
- А что дальше будет? Такая жестокость;
- Это шок;
- Бессердечные дети, их родителей обязательно настигнет расплата, за то, что не воспитали людьми... В старости будут биты и выкинуты, возможно это даже будут снимать на видео. Я поражаюсь пофигизму, недородители рожают и все! Зачем ??? Портить жизнь другим, нормальным?