Житомир может получить от французов грант на развитие спорта «на природе»

«Посольство Франции заинтересовано в поддержке спорта «на природе», развитии туризма, устойчивого развития и образования в данном направлении. Житомир, наверное, - самый перспективный город в Украине, который способный объединить в себе все виды наземного, воздушного и водного видов спорта», - говорит Жаки Клербо.

«Житомир становится городом, известным своими культурными и спортивными событиями. Это и Teteriv open, и открытый Чеммпионат на воде, и Королев Авиа Фест ... Поэтому мы заинтересованы в поддержке Посольства Франции и готовы стать туристско-спортивным кластером, тем более, что все природные возможности у нас для этого есть», - сказал Житомирский городской голова.