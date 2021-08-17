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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 17 » 11:43:27

Житомир может получить от французов грант на развитие спорта «на природе»

Сегодня, 11:43:27 988 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир может получить от французов грант на развитие спорта «на природе»

 Житомир может стать одним из первых городов Украины, который получит гранты на развитие outdoor sport - видов спорта на открытом воздухе.

В этом заверил представитель Министерства спорта Франции Жаки Клербо в ходе встречи с мэром Сергеем Сухомлиным, передает горсовет.
 

«Посольство Франции заинтересовано в поддержке спорта «на природе», развитии туризма, устойчивого развития и образования в данном направлении. Житомир, наверное, - самый перспективный город в Украине, который способный объединить в себе все виды наземного, воздушного и водного видов спорта», - говорит Жаки Клербо.


Сергей Сухомлин подчеркнул, что Житомир имеет природные возможности для развития outdoor sport.
 

«Житомир становится городом, известным своими культурными и спортивными событиями. Это и Teteriv open, и открытый Чеммпионат на воде, и Королев Авиа Фест ... Поэтому мы заинтересованы в поддержке Посольства Франции и готовы стать туристско-спортивным кластером, тем более, что все природные возможности у нас для этого есть», - сказал Житомирский городской голова.


Тэги: Спорт, Грант, Житомир
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