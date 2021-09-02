В пригороде Житомира 10-летний велосипедист попал под автомобиль

В пригороде Житомира в селе Тетеревка автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу. Об этом "ЖЖ
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 сентября около 17 часов в с. Тетеревка Житомирского района. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Kangoo, 78-летний житель Тетеревской громады, двигаясь по улице села, совершил столкновение с 10-летним велосипедистом, который выехал с прилегающей улицы"
, - информирует полиция.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую областную больницу.
Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего.