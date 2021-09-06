На Житомирщине частное предприятие незаконно вырубило полтысячи деревьев

В лесхозе Новоград-Волынского района на Житомирщине незаконно вырубили почти 500 полувековых деревьев. Прокуратура начала уголовное производство.
"По данным следствия, частное предприятие в 2020 году взяло в аренду земельный участок площадью более 50 га, из которых почти 23 га - земли лесного фонда, находящиеся в постоянном пользовании ГП "Романовский лесхоз АПК". Однако арендатор, под видом вырубки самосейных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, срубил на территории лесхоза почти 500 полувековых деревьев, что составляет 116 куб. м", - информирует Житомирская областная прокуратура.
По факту незаконной вырубки деревьев на территории лесхоза расследуется уголовное производство (ст. 246 УК Украины).
"Новоград-Волынской окружной прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении ходатайства о наложении ареста на незаконно вырубленные лесоматериалы, которое судом удовлетворено в полном объеме. Арестованную древесину передано на хранение в лесхоз"
, - добавили в ведомстве.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается размер причиненного государственным интересам вреда.
Кроме этого, окружной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1 ст.364 УК Украины относительно должностных лиц, которые предоставили арендатору земельный участок, в который входят лесные насаждения, находящиеся в постоянном пользовании лесхоза.