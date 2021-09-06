На Житомирщине частное предприятие незаконно вырубило полтысячи деревьев

"По данным следствия, частное предприятие в 2020 году взяло в аренду земельный участок площадью более 50 га, из которых почти 23 га - земли лесного фонда, находящиеся в постоянном пользовании ГП "Романовский лесхоз АПК". Однако арендатор, под видом вырубки самосейных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, срубил на территории лесхоза почти 500 полувековых деревьев, что составляет 116 куб. м", - информирует Житомирская областная прокуратура.