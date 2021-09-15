Жители Житомирщины принесли под стены прокуратуры пакеты с мусором. ФОТО

«Общественность Миропольской ОТГ выявила ряд уголовных преступлений и обратила внимание прокуратуры на то, что они должны открыть уголовные производства по фактам недополучения средств в госбюджет, незаконного выделения земельных участков и иных правонарушений. Миропольская объединенная территориальная громада около двух месяцев пишет заявления, чтобы открылось уголовное производство и проводились следственные действия. Прокуратура не реагировала. Только после активных мероприятий было открыто уголовное производство и, мы надеемся, что будет проведен ряд честных следственных действий, процессуальных быстрых действий, которые приведут к передаче дела в суд», - рассказал Андрей Петрушин.