Жители Житомирщины принесли под стены прокуратуры пакеты с мусором. ФОТО

15 сентября жители Миропольской громады провели акцию под стенами Житомирской областной прокуратуры. Люди составили под забором здания на улице Рихтера гору из темных полиэтиленовых мешков с надписью «Мусор», а также принесли плакаты.
Как сообщает Житомир инфо
, участники акции выступают против строительства мусороперерабатывающего завода вплотную к жилым домам и пришли в прокуратуру, чтобы обратить внимание на их проблему и открыть уголовные производства.
Представитель участников акции, адвокат Андрей Петрушин отметил, что жители Миропольской громады в течение двух месяцев пишут письма в прокуратуру с обращениями относительно незаконных действий, однако безрезультатно.
«Общественность Миропольской ОТГ выявила ряд уголовных преступлений и обратила внимание прокуратуры на то, что они должны открыть уголовные производства по фактам недополучения средств в госбюджет, незаконного выделения земельных участков и иных правонарушений. Миропольская объединенная территориальная громада около двух месяцев пишет заявления, чтобы открылось уголовное производство и проводились следственные действия. Прокуратура не реагировала. Только после активных мероприятий было открыто уголовное производство и, мы надеемся, что будет проведен ряд честных следственных действий, процессуальных быстрых действий, которые приведут к передаче дела в суд», - рассказал Андрей Петрушин.
По его словам, акция началась около 9 утра и завершилась около 11.00.
«Акция успешно закончилась, 5 минут назад нам вынесли информационные справки о том, что заявления о совершении преступлений внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, а также сообщили о том, что будут принимать меры в пределах уголовных производств. Ждем дальнейших быстрых реакций от них»
, - рассказал представитель участников акции.
Напомним, жители пгт Мирополь уже несколько месяцев протестуют против мусороперерабатывающего завода
, который планируют построить на территории поселка.
Фото: Житомир инфо