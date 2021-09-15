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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 15 » 12:22:11

Жители Житомирщины принесли под стены прокуратуры пакеты с мусором. ФОТО

Сегодня, 12:22:11 702 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители Житомирщины принесли под стены прокуратуры пакеты с мусором. ФОТО

 15 сентября жители Миропольской громады провели акцию под стенами Житомирской областной прокуратуры. Люди составили под забором здания на улице Рихтера гору из темных полиэтиленовых мешков с надписью «Мусор», а также принесли плакаты.

Как сообщает Житомир инфо, участники акции выступают против строительства мусороперерабатывающего завода вплотную к жилым домам и пришли в прокуратуру, чтобы обратить внимание на их проблему и открыть уголовные производства.

Представитель участников акции, адвокат Андрей Петрушин отметил, что жители Миропольской громады в течение двух месяцев пишут письма в прокуратуру с обращениями относительно незаконных действий, однако безрезультатно.
 

«Общественность Миропольской ОТГ выявила ряд уголовных преступлений и обратила внимание прокуратуры на то, что они должны открыть уголовные производства по фактам недополучения средств в госбюджет, незаконного выделения земельных участков и иных правонарушений. Миропольская объединенная территориальная громада около двух месяцев пишет заявления, чтобы открылось уголовное производство и проводились следственные действия. Прокуратура не реагировала. Только после активных мероприятий было открыто уголовное производство и, мы надеемся, что будет проведен ряд честных следственных действий, процессуальных быстрых действий, которые приведут к передаче дела в суд», - рассказал Андрей Петрушин.


По его словам, акция началась около 9 утра и завершилась около 11.00.

«Акция успешно закончилась, 5 минут назад нам вынесли информационные справки о том, что заявления о совершении преступлений внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, а также сообщили о том, что будут принимать меры в пределах уголовных производств. Ждем дальнейших быстрых реакций от них», - рассказал представитель участников акции.

Напомним, жители пгт Мирополь уже несколько месяцев протестуют против мусороперерабатывающего завода, который планируют построить на территории поселка.









Фото: Житомир инфо
Тэги: Житомирщина, протест, прокуратура
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