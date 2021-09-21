В Житомире из-за полумарафона перекроют улицы: где и когда нельзя будет проехать

В ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, в Житомире пройдет «Нова Пошта - Космический полумарафон». Из-за проведения масштабного спортивного праздника состоится временное перекрытие улиц и площади.
Об этом 21 сентября предупредил Житомирский городской совет.
25 сентября с 06:00 (в течение дня)
будет перекрыта площадь Соборная со стороны ул. Победы, ул. Леха Качиньского, ул. Кафедральная, ул. Рыльского.
26 сентября с 08:00 перекроют:
- ул. Победы от Соборной площади до переулка Каракульного.
- ул. Сциборского.
- ул. Большая Бердичевская до ул. Коцюбинского.
- ул. Пушкинская, Старый бульвар, ул. И. Франко.
- ул. Дмитриевская до ул. Князей Острожских.
Проезд от площади Соборной по улице Победе в направлении Богунии восстановится ближе к 13:00
. После проведения забега движение частично будет восстанавливаться и на других улицах города.
«Во избежание значительного скопления автомобилей и образования заторов призываем житомирян учесть временные изменения в движении и заблаговременно планировать маршрут»
, - добавили в мэрии.