Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 22 Сентября 2021    05:35:40
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 21 » 12:19:14

В Житомире из-за полумарафона перекроют улицы: где и когда нельзя будет проехать

Вчера, 12:19:37 835 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире из-за полумарафона перекроют улицы: где и когда нельзя будет проехать

 В ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, в Житомире пройдет «Нова Пошта - Космический полумарафон». Из-за проведения масштабного спортивного праздника состоится временное перекрытие улиц и площади.

Об этом 21 сентября предупредил Житомирский городской совет.

25 сентября с 06:00 (в течение дня) будет перекрыта площадь Соборная со стороны ул. Победы, ул. Леха Качиньского, ул. Кафедральная, ул. Рыльского.

26 сентября с 08:00 перекроют:
 
  • ул. Победы от Соборной площади до переулка Каракульного.
  • ул. Сциборского.
  • ул. Большая Бердичевская до ул. Коцюбинского.
  • ул. Пушкинская, Старый бульвар, ул. И. Франко.
  • ул. Дмитриевская до ул. Князей Острожских.

Проезд от площади Соборной по улице Победе в направлении Богунии восстановится ближе к 13:00. После проведения забега движение частично будет восстанавливаться и на других улицах города.

«Во избежание значительного скопления автомобилей и образования заторов призываем житомирян учесть временные изменения в движении и заблаговременно планировать маршрут», - добавили в мэрии.

Тэги: перекрытие улиц, полумарафон, Житомир, Пробег
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus