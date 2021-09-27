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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 27 » 16:10:15

Опрос житомирян: нужно делать улицу Лятошинского пешеходной?

Вчера, 16:10:15 979 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опрос житомирян: нужно делать улицу Лятошинского пешеходной?

 В Житомире в рамках Европейской недели мобильности жители города обсуждали будущую концепцию улицы Лятошинского. Как сообщили в мэрии, к обсуждению присоединились родители учеников гуманитарной гимназии №23, вело-сообщество и бизнес.

Около полсотни людей излагали свое видение реконструкции улицы: полностью пешеходная, частично пешеходная, пешеходная только в праздничные дни или оставить существующую организацию движения.
 

«Большинство соглашается с тем, что это может быть пространство для совместного пользования. Оно может быть безбарьерным, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и все интересы были учтены. По результатам этого обсуждения город должен пересмотреть техническое задание на разработку ПСД и за средства местного бюджета разработать документацию для будущей реконструкции улицы Лятошинского», - отметил организатор Европейской недели мобильности Борис Пахолюк.


Житомиряне, которые не присутствовали на встрече, также могут высказать свое мнение о предстоящей реконструкции улицы Лятошинского. Для этого нужно перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов.

Напомним, планы по объединению улицы Михайловской и Лятошинского в единое пешеходное пространство озвучивали еще в 2017 году.

Зимой 2021-го в горсовете создали рабочую групу и всерьез занялись проектом реконструкции улицы.

Одна из предложенных концепций реконструкции улицы / ОО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"
Тэги: опрос, реконструкция, улица Лятошинского, Житомир
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