Опрос житомирян: нужно делать улицу Лятошинского пешеходной?

«Большинство соглашается с тем, что это может быть пространство для совместного пользования. Оно может быть безбарьерным, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и все интересы были учтены. По результатам этого обсуждения город должен пересмотреть техническое задание на разработку ПСД и за средства местного бюджета разработать документацию для будущей реконструкции улицы Лятошинского», - отметил организатор Европейской недели мобильности Борис Пахолюк.