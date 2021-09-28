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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 28 » 08:57:21

Директор ЖТКЭ сообщил, когда житомирянам ждать тепло в квартирах

Сегодня, 08:57:21 4077 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директор ЖТКЭ сообщил, когда житомирянам ждать тепло в квартирах

 В Житомире в связи с похолоданием для центральной городской больницы №2 и перинатального центра уже подали тепло.

Об этом в комментарии сайту "Перший житомирський" рассказал директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин.

Отопительный сезон в Житомире планируют начать с 11 октября.
 

"Согласно решению исполнительного комитета отопительный сезон начинается с 11 октября. Если средняя суточная температура в течение трех суток будет ниже, чем +8, то мы должны начать отопительный сезон. В настоящее время горячая вода дается на ЦГБ №1 и ЦГБ №2. В ЦГБ №2 включено отопление в связи с тем, что там перинатальный центр, городская хирургия", - пояснил Рогожин.


Как сообщал "Журнал Житомира", перед началом нового отопительного сезона КП "Житомиртеплокоммунэнерго" хочет поднять тарифы для всех групп потребителей.
Тэги: отопительный сезон, отопление, тепло, Житомир
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 15:43:07, Сегодня [Материал]

С Вашими тарифами на отопление лучше не пользоваться этим теплом.

Когда примут закон что можно отказаться от услуг ЖТКЭ?
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