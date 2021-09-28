Директор ЖТКЭ сообщил, когда житомирянам ждать тепло в квартирах

"Согласно решению исполнительного комитета отопительный сезон начинается с 11 октября. Если средняя суточная температура в течение трех суток будет ниже, чем +8, то мы должны начать отопительный сезон. В настоящее время горячая вода дается на ЦГБ №1 и ЦГБ №2. В ЦГБ №2 включено отопление в связи с тем, что там перинатальный центр, городская хирургия", - пояснил Рогожин.