Директор ЖТКЭ сообщил, когда житомирянам ждать тепло в квартирах

В Житомире в связи с похолоданием для центральной городской больницы №2 и перинатального центра уже подали тепло.
Об этом в комментарии сайту "Перший житомирський
" рассказал директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин.
Отопительный сезон в Житомире планируют начать с 11 октября.
"Согласно решению исполнительного комитета отопительный сезон начинается с 11 октября. Если средняя суточная температура в течение трех суток будет ниже, чем +8, то мы должны начать отопительный сезон. В настоящее время горячая вода дается на ЦГБ №1 и ЦГБ №2. В ЦГБ №2 включено отопление в связи с тем, что там перинатальный центр, городская хирургия", - пояснил Рогожин.
Как сообщал "Журнал Житомира
", перед началом нового отопительного сезона КП "Житомиртеплокоммунэнерго" хочет поднять тарифы
для всех групп потребителей.