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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 29 » 10:47:20

Украинцы задолжали за коммунальные услуги 64 миллиардов гривен

Сегодня, 10:47:20 501 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы задолжали за коммунальные услуги 64 миллиардов гривен

 За год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. В августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе текущего года их количество увеличилось на 155 964 производства.

Как сообщает Опендатабот, сейчас количество долгов в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.




По данным Госстата, по состоянию на август 2021 года долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд и за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд.




Человек признается должником по оплате коммунальных платежей в судебном порядке - для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство. Такое дело может быть рассмотрено без присутствия сторон и в сокращенные сроки.

Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы. После этого исполнители могут прислать в банк требование о блокировании счетов должника и принудительном списании долга. Кроме того, должники подпадают под ряд ограничений и запретов: не могут пользоваться своими заблокированными счетами, совершать сделки купли-продажи у нотариуса, выезжать за границу и тому подобное.
Тэги: долги, статистика, коммунальные услуги
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Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 11:31:14, Сегодня [Материал]

"Человек признается должником по оплате коммунальных платежей в судебном порядке - для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство. Такое дело может быть рассмотрено без присутствия сторон и в сокращенные сроки."
Але людина може оскаржити судовий наказ і, наскільки я розумію, розгляд справи тоді має відбутись в звичайному порядку.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 14:58:21, Сегодня [Материал]

может
если не проипёт сроки
а судебные письма укропочта выкидывает в мусорку
реестр мониторить надо....
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:00:10, Сегодня [Материал]

тобто всього 1500 грн на 1го чоловіка - смішна цифра

а який хайповий заголовок журналістів маніпуляторі

журналіст - сьогодні синонім маніпулятор брехун
bender123
3 vasya (bender123)   • 12:12:08, Сегодня [Материал]

не заплатил распередение гада на 100 грн ..
ты должник, и на паспортном контроле тебя заворачивают домой, турция накрылась медным тазом)),а ты и не знал чот тебя вчера в реестр внесли. спасибо за покращення.. походу это таки перемога )
Macarron
4 Chacarron (Macarron)   • 14:54:52, Сегодня [Материал]

Я что один плачу?? Нахрен оно мне надо!
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