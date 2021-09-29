Украинцы задолжали за коммунальные услуги 64 миллиардов гривен

За год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. В августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе текущего года их количество увеличилось на 155 964 производства.
Как сообщает Опендатабот
, сейчас количество долгов в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.
По данным Госстата, по состоянию на август 2021 года долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд и за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд.
Человек признается должником по оплате коммунальных платежей в судебном порядке - для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство. Такое дело может быть рассмотрено без присутствия сторон и в сокращенные сроки.
Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы. После этого исполнители могут прислать в банк требование о блокировании счетов должника и принудительном списании долга. Кроме того, должники подпадают под ряд ограничений и запретов: не могут пользоваться своими заблокированными счетами, совершать сделки купли-продажи у нотариуса, выезжать за границу и тому подобное.