80 лет с начала массовых расстрелов: Украина чтит память жертв Бабьего Яра

В этом году исполняется 80-я годовщина с начала массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года.
Бабий Яр - место памяти и некрополь около 100 000 гражданских лиц и военнопленных, расстрелянных нацистами. Среди них, по информации Украинского института национальной памяти, - евреи и цыгане, красноармейцы, коммунисты, подпольщики Организации украинских националистов, "саботажники", нарушители комендантского часа и даже пациенты психиатрической больницы имени Павлова.
Массовые расстрелы в Бабьем Яру начались сразу после вступления нацистов и их союзников в Киев в сентябре 1941 года и проходили едва ли не каждый день до завершения оккупации Киева.
Самыми трагическими стали 29-30 сентября, когда убили почти 34 000 евреев - жителей Киева.
Холокост - тяжелая незаживающая рана в истории Украины во Второй мировой войне. Жертвами преступления стали около полутора миллиона украинских евреев. Нацисты уничтожили их как социокультурное и этнорелигиозное сообщество.
Память о Холокосте и Бабий Яр, в частности это также чествования спасителей, Праведников народов мира. Это почетное звание присуждается с 1963 года людям, которые в годы нацистской оккупации спасали евреев от преследований и смерти. Сегодня Украина занимает четвертое место по количеству Праведников народов мира среди стран, в которых установлены факты спасения евреев.
По случаю восьмидесятой годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру Украинский институт национальной памяти подготовил ряд тематических видеороликов о подвигах украинцев - Праведников народов мира, во времена оккупации Украины гитлеровцами, которые несмотря на опасность, помогали спасать жизни.
27-28 сентября на стенах домов, заборах и столбах появились объявления, где говорилось о том, что все евреи Киева и его окрестностей должны явиться 29 сентября в 8:00 утра на угол улиц Мельникова и Дегтяревской.
Люди были должны взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр.
"Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян", - отмечалось в объявлении.
Сначала убили пациентов психиатрической больницы
Первый расстрел в Бабьем Яру состоялся 27 сентября 1941 года, когда убили 752 пациентов психиатрической больницы им. Ивана Павлова, которая находилась непосредственно у Яра. Точное место расстрела неизвестно.
Террор продолжался 2 года
Массовые расстрелы продолжались 5 дней, с 29 сентября по 3 октября 1941 года. Затем в течение двух лет оккупации в Бабьем Яру расстреливали и хоронили других жертв гитлеровского террора - украинских националистов, цыган и советских военнопленных.
Если говорить о смерти на языке больших чисел, то из более чем 100 000 приговоренных к смерти в Бабьем Яру, спастись смогли около 29 человек.
В минуту убивали 40-45 человек
Согласно немецким документам (отчеты карательных подразделений), в первые два дня массовых расстрелов были убиты 33 000 евреев.
"На территории кладбища у нас (евреев - ред.) и других граждан немцы забрали вещи и ценности и партиями примерно по 40-50 человек направляли в так называемый "коридор" шириной примерно 3 метра, образованный немцами, стоявших вплотную с обеих сторон с палками, дубинками и собаками", - пишут в найденных дневниках.
Немало евреев не пошли в Бабий Яр, скрываясь у знакомых. В начале октября оккупанты устроили массовый обход квартир.
Евреев, которых находили, грузовиками доставляли в Бабий Яр и убивали.
Самой молодой жертве было 3 дня, тогда как старшей - 103 года
Британское издание Daily Mail заявляло, что одной из самых молодых жертв также стал двухнедельный младенец.
"Мы никогда не узнаем, был ли убит ребенок таким же образом (выстрелом в затылок - ред.), потому что, чтобы сэкономить патроны, солдаты иногда забивали маленьких детей до смерти или оставляли их, чтобы они были раздавлены весом падающих тел", - описывают в статье.
Всего в Бабьем Яру погиб 621 украинский националист
В частности, здесь оборвалась жизнь украинской поэтессы, члена Организации украинских националистов (мельниковцев) Елены Телиги и ее мужа Михаила.