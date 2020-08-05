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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 5 » 08:25:10

Спасали евреев, рискуя жизнью: две семьи из Житомирской области удостоены почетной награды. ФОТО

Сегодня, 08:30:10 657 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Спасали евреев, рискуя жизнью: две семьи из Житомирской области удостоены почетной награды. ФОТО

 Две семьи из Житомирской области получили почетную награду "Праведников народов мира". Церемония состоялась в Бердичеве при участии руководства Житомирской области.

Как сообщает посольство Израиля в Украине, награду вручают гражданам, которые спасали евреев, рискуя своей жизнью.

Награды получили две семьи: из Житомира и Бердичевского района:
 
  • семья Стецюк - Павел и Ксения (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. Награду получил их внук.
  • Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.
 

"Сейчас очень важно особое уважение к тем, кто, рискуя собственной жизнью, спасал преследуемых евреев, особенно в то время, когда наблюдается активизация антисемитских настроений и событий. Пример Праведников Мира должен учить нас сопротивления антисемитизму и ксенофобии", - заявил посол Израиля Джоэл Лион.


Звание "Праведника народов мира" за последние 25 лет получили 2 634 украинцев. Граждане, признанные "Праведниками народов мира", получают медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.









Тэги: награда, евреи, холокост
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:18:03, Сегодня [Материал]
-3

и от кого ж они их спасали?
непростая задачка для пропагандистов....
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:59:22, Сегодня [Материал]
0

Антисеміт детектед.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:20:53, Сегодня [Материал]
0

махровый....
но до ваших мне "йак до нэба рачкы"

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