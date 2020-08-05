Спасали евреев, рискуя жизнью: две семьи из Житомирской области удостоены почетной награды. ФОТО

Две семьи из Житомирской области получили почетную награду "Праведников народов мира". Церемония состоялась в Бердичеве при участии руководства Житомирской области.
Как сообщает посольство Израиля в Украине
, награду вручают гражданам, которые спасали евреев, рискуя своей жизнью.
Награды получили две семьи: из Житомира и Бердичевского района:
- семья Стецюк - Павел и Ксения (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. Награду получил их внук.
- Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.
"Сейчас очень важно особое уважение к тем, кто, рискуя собственной жизнью, спасал преследуемых евреев, особенно в то время, когда наблюдается активизация антисемитских настроений и событий. Пример Праведников Мира должен учить нас сопротивления антисемитизму и ксенофобии", - заявил посол Израиля Джоэл Лион.
Звание "Праведника народов мира" за последние 25 лет получили 2 634 украинцев. Граждане, признанные "Праведниками народов мира", получают медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.
непростая задачка для пропагандистов....
но до ваших мне "йак до нэба рачкы"
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/3494302613935115