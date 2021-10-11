На Житомирщине комбайн врезался в пассажирский поезд: фото с места ЧП

В Житомирской области в пассажирский поезд сообщением Бахмут – Львов врезался комбайн. ЧП произошло сегодня около 15 часов на участе между Фастовом и Житомиром.
"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, к которому в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут – Львов"
, – говорят в "Укрзалізниці".
В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Предварительно известно, что пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.
Пассажиры вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде. На месте работает оперативная группа, поезд задержали на 2,5 часа.
Фото: Труха / Telegram