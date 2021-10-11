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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 11 » 17:53:25

На Житомирщине комбайн врезался в пассажирский поезд: фото с места ЧП

Сегодня, 17:53:03 784 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине комбайн врезался в пассажирский поезд: фото с места ЧП

 В Житомирской области в пассажирский поезд сообщением Бахмут – Львов врезался комбайн. ЧП произошло сегодня около 15 часов на участе между Фастовом и Житомиром.

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, к которому в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут – Львов", – говорят в "Укрзалізниці".

В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Предварительно известно, что пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации. 

Пассажиры вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде. На месте работает оперативная группа, поезд задержали на 2,5 часа.






 

Фото: Труха / Telegram
Тэги: Житомирская область, комбайн, поезд
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:27:34, Сегодня [Материал]

Как надо было набухатся, чтобы такое сотворить!
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:48:49, Сегодня [Материал]

2,5 години затримки після такого - суща фігня. Може щось навіть нагнати вдасться. Загалом все ще дуже легко обійшлося.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:02:12, Сегодня [Материал]

Готовимся к празднику Покрова
На Покрова план проведення козацьких заходів http://zhzh.info/publ/59-1-0-21280
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:35:45, Сегодня [Материал]

"выехал на нерегулируемый переезд"
а светофор на фотках - артефакт древней высокоразвитой цивилизации......
Дебилы, б***ь ©
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