Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14 Октября 2021    12:36:47
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 14 » 12:05:14

У Малині родини загиблих воїнів АТО отримають матдопомогу до свята   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 12:05:14 114 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
У Малині родини загиблих воїнів АТО отримають матдопомогу до свята

 У Малині Житомирської області з нагоди свята  матеріальну допомогу отримають члени сімей загиблих та померлих учасників АТО\ООС, а також учасники АТО/ООС- особи з інвалідністю внаслідок війни. Відповідне розпорядження видав Малинський міський голова від «Нашого краю» Олександр Ситайло.

З нагоди відзначення 14 жовтня 2021 року Дня захисників і захисниць України 19 членів родин загиблих воїнів АТО/ООС отримають по 2 тисячі гривень, 56 учасників АТО/ООС – особи з інвалідністю внаслідок війни отримають по 1 тисячі гривень.

Допомогу нададуть безготівковим способом. Всього з місцевого бюджету для надання матеріальної допомоги було виділено 94 тисячі гривень.

«Матеріальна допомога – це найменше, що ми можемо зробити нашим захисникам та захисницям, а також їхнім родинам. Дякуємо за ваш подвиг, дякуємо за наше майбутнє та Незалежність нашої держави», - зазначив Олександр Ситайло. 

Пресслужба політичної партії "Наш край"
 
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus