У Малині родини загиблих воїнів АТО отримають матдопомогу до свята

У Малині Житомирської області з нагоди свята матеріальну допомогу отримають члени сімей загиблих та померлих учасників АТО\ООС, а також учасники АТО/ООС- особи з інвалідністю внаслідок війни. Відповідне розпорядження видав Малинський міський голова від «Нашого краю» Олександр Ситайло.
З нагоди відзначення 14 жовтня 2021 року Дня захисників і захисниць України 19 членів родин загиблих воїнів АТО/ООС отримають по 2 тисячі гривень, 56 учасників АТО/ООС – особи з інвалідністю внаслідок війни отримають по 1 тисячі гривень.
Допомогу нададуть безготівковим способом. Всього з місцевого бюджету для надання матеріальної допомоги було виділено 94 тисячі гривень.
«Матеріальна допомога – це найменше, що ми можемо зробити нашим захисникам та захисницям, а також їхнім родинам. Дякуємо за ваш подвиг, дякуємо за наше майбутнє та Незалежність нашої держави», - зазначив Олександр Ситайло.
Пресслужба політичної партії "Наш край"