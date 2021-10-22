Аноним снова сообщил о заминировании: взрывчатку искали в Житомире на автомобильных мостах

Утром 22 октября житомирская полиция снова получила сообщение о заминировании объектов. На этот раз правоохранители искали взрывоопасные предметы на автомобильных мостах.
"Телефонный звонок со сведениями о заминировании автомобильного моста в г. Житомире поступило по спецлинии "102" около 5 утра. Абонент не назвался и уточняющие сведения не предоставил", - сообщили в полиции.
На тревожное сообщение сразу же отреагировали экстренные службы и было принято решение об обследовании трех автомобильных мостов в Житомире.
"Специалисты взрывотехнической службы тщательно обследовали объекты инфраструктуры по улицам Жуйко, Чудновской и Трояновской"
, - добавили правоохранители.
В результате никаких предметов или веществ, которые могли бы представлять угрозу безопасности людей, обнаружено не было. Сейчас продолжается оперативно-розыскная работа по установлению автора ложного сообщения.
Как сообщал , 21 октября на спецлинию "102" поступило телефонное сообщение о заминировании
суда в Житомире. Специалисты взрывотехнической службы никаких опасных предметов не обнаружили
. "Минером" оказался 31-летний мужчина
.