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Аноним снова сообщил о заминировании: взрывчатку искали в Житомире на автомобильных мостах

Сегодня, 13:15:15 327 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аноним снова сообщил о заминировании: взрывчатку искали в Житомире на автомобильных мостах

 Утром 22 октября житомирская полиция снова получила сообщение о заминировании объектов. На этот раз правоохранители искали взрывоопасные предметы на автомобильных мостах.
 

"Телефонный звонок со сведениями о заминировании автомобильного моста в г. Житомире поступило по спецлинии "102" около 5 утра. Абонент не назвался и уточняющие сведения не предоставил", - сообщили в полиции.


На тревожное сообщение сразу же отреагировали экстренные службы и было принято решение об обследовании трех автомобильных мостов в Житомире.

"Специалисты взрывотехнической службы тщательно обследовали объекты инфраструктуры по улицам Жуйко, Чудновской и Трояновской", - добавили правоохранители.

В результате никаких предметов или веществ, которые могли бы представлять угрозу безопасности людей, обнаружено не было. Сейчас продолжается оперативно-розыскная работа по установлению автора ложного сообщения.

Как сообщал , 21 октября на спецлинию "102" поступило телефонное сообщение о заминировании суда в Житомире. Специалисты взрывотехнической службы никаких опасных предметов не обнаружили. "Минером" оказался 31-летний мужчина.
Тэги: Житомир, мост, заминирование, полиция
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