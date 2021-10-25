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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 25 » 11:41:54

В Житомирской области пьяный водитель спровоцировал ДТП: погибли супруги. ФОТО

Вчера, 11:41:54 1299 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяный водитель спровоцировал ДТП: погибли супруги. ФОТО

 В Житомирской области вследствие столкновения автомобилей погибли два человека и еще двое - получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября в пгт Брусилов.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 26-летний житель Брусиловской громады, двигаясь по улице поселка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101 под управлением 67-летнего жителя Коростышевской громады", - сообщили в полиции.


В результате ДТП водитель ВАЗа и его 57-летняя жена погибли на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса Volkswagen, 28-летняя жительница Киевской области и 40-летняя киевлянка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Фото: ГУНП


Установлено, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

"У водителя Volkswagen было зафиксировано состояние алкогольного опьянения (1,6 промилле)", - добавили в полиции.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.
Тэги: дтп, Житомирщина
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