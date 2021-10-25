В Житомирской области пьяный водитель спровоцировал ДТП: погибли супруги. ФОТО

В Житомирской области вследствие столкновения автомобилей погибли два человека и еще двое - получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября в пгт Брусилов.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 26-летний житель Брусиловской громады, двигаясь по улице поселка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101 под управлением 67-летнего жителя Коростышевской громады", - сообщили в полиции.
В результате ДТП водитель ВАЗа и его 57-летняя жена погибли на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса Volkswagen, 28-летняя жительница Киевской области и 40-летняя киевлянка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Фото: ГУНП
Установлено, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.
"У водителя Volkswagen было зафиксировано состояние алкогольного опьянения (1,6 промилле)"
, - добавили в полиции.
Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.