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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 8 » 09:16:18

Юный изобретатель: школьник из Житомира сделал для бабушки «солнечную» кухню, чтобы она не платила за газ

Сегодня, 09:16:18 1635 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Юный изобретатель: школьник из Житомира сделал для бабушки «солнечную» кухню, чтобы она не платила за газ

 Житомирский 9-классник Михаил Шубин, несмотря на юный возраст, уже изобрел несколько «солнечных кухонь», разработал технологию автономного энергосберегающего освещения фонтанов и детских площадок.

Талантливый школьник из Житомира рассказал в комментарии «КП в Украине», как приготовить еду без газа и «зажечь» фонари без централизованного электроснабжения.
 

В 9 лет задумался о подорожании газа


Мише было всего 9 лет, когда он задумался над вопросами экономии. Как-то раз его отец, преподаватель кружка «Основы научно-исследовательской деятельности» городского Центра научно-технического творчества, в котором теперь занимается Миша, посетовал на растущие цены на газ.
 

«У бабушки в селе нет центрального газопровода, все пользуются газовыми баллонами. Цена на газ росла, я, повзрослев, размышлял, как можно сэкономить. Пришла идея проверить солнечные кухни - можно ли их использовать, будут ли они перспективны? Нашел информацию в интернете, - вспоминает Миша. - Есть 3 комбинации «солнечных» кухонь - коробковая, концентрическая и комбинированная. Изготовил все 3, поместил в них посуду объемом 1 литр и измерил, до какой температуры нагрелась вода в каждой за 45 минут».


Суть разработки – собрать лучи в точку фокуса. Для этого все стенки кухни сделаны регулирующимися. Путем экспериментов житомирский школьник установил: лучше всего со своей задачей справляется комбинированная кухня.


 

«Вода нагрелась до 80 градусов. Но это было летом, день стоял жаркий. Осенью за 45 минут температура воды поднялась до 45 градусов. Лучшие результаты показала кухня из нержавеющей стали. Ее можно сделать еще более эффективной, но для этого нужно использовать стекло, а оно хрупкое», - рассказал о своих экспериментах Михаил. 


Конечно, КПД Мишиного изобретения не может тягаться с газовой плитой - вода на ней нагреется гораздо быстрее. Но мальчик и не собирается останавливаться на достигнутом.
 

«Хочу придумать такую кухню, которая сможет работать весь год, а не только летом. Сейчас размышляю, как это сделать. Если делать такие небольшие проекты, то, возможно, в будущем мы сможем стать независимыми от дорогостоящих ресурсов», - обнадежил юный изобретатель.


Работа житомирского школьника не раз занимала призовые места на всеукраинских конкурсах, а в прошлом году получила первое место в областном этапе на конкурсе МАН. Но особенно обрадовалась изобретению Мишина бабушка: еще немного - и внук соберет ей мощную «солнечную» кухню, чтобы готовить еду и разогревать воду без газа.

Бабушка Миши довольна изобретением внука. Фото: Суспільне Житомир
 

Дети как источник электричества


Научный интерес Миши не ограничивается кухнями. Одна из его очередных идей - энергосберегающие детские площадки. По задумке Миши освещать территорию для игр будут... сами дети. Все, что для этого нужно - кататься на карусели: чем активнее, тем лучше.
 

«Чтобы осветить зону вокруг детской площадки, необходимо использовать электроэнергию. Для этого на макете поместил под карусель магниты - один над другим. Вверху - неодимовый магнит, а внизу - катушки, - рассказал нам Михаил. - Электричество будет вырабатываться, когда дети катаются на карусели. То же самое и с качелями. Так детская площадка сможет обеспечить освещением себя сама. Кроме того, подобную технологию можно использовать для зарядки гаджетов».


Есть у Миши еще одна идея - сделать освещение местного фонтана независимым от централизованного электроснабжения. Изобретатель уже протестировал свою задумку на небольших моделях, однако для реализации свежих идей Миши Шубина нужны спонсоры.
 

«Я заинтересовался фонтаном, который недавно реконструировали в Житомире. По вечерам его освещают светодиодные лампы, которые питаются электроэнергией города. Я захотел, чтобы фонтан обеспечивал себя сам, - поясняет школьник. - На дне фонтана находится сливная труба, в которую можно поместить генератор. Когда вода потечет по трубе, она начнет крутить лопасти генератора. В результате появится ток, который пойдет дальше к аккумулятору. Таким образом светодиодные лампы смогут освещать парк в вечерний период».




Изобретения так увлекли Мишу, что остальные увлечения отошли на второй план. Компьютерные игры, фильмы и даже популярный у молодежи Илон Маск житомирского изобретателя интересуют мало. Другое дело - приключенческие книги.
 

«Игры мне не нравятся. Кино тоже не очень. Могу посмотреть в ТикТоке или Ютубе  интересные эксперименты. Вообще у меня не очень много свободного времени. Если оно появляется, люблю посидеть с приключенческой книгой. Сейчас читаю Всеволода Нестайко (писатель, кстати, родился на Житомирщине). Еще обдумываю будущие работы», - говорит Михаил.


А мечтает юный изобретатель совершить такое открытие, благодаря которому экономить природные ресурсы сможет каждый человек: это пойдет на пользу и людям, и природе.

Фото: Житомирский городской совет
Тэги: изобретения, школьник, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:58:13, Сегодня [Материал]

юный изобретатель в правильную сторону смотрит
на этой теме миллионы пилят....
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