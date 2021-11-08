Юный изобретатель: школьник из Житомира сделал для бабушки «солнечную» кухню, чтобы она не платила за газ

В 9 лет задумался о подорожании газа

«У бабушки в селе нет центрального газопровода, все пользуются газовыми баллонами. Цена на газ росла, я, повзрослев, размышлял, как можно сэкономить. Пришла идея проверить солнечные кухни - можно ли их использовать, будут ли они перспективны? Нашел информацию в интернете, - вспоминает Миша. - Есть 3 комбинации «солнечных» кухонь - коробковая, концентрическая и комбинированная. Изготовил все 3, поместил в них посуду объемом 1 литр и измерил, до какой температуры нагрелась вода в каждой за 45 минут».

«Вода нагрелась до 80 градусов. Но это было летом, день стоял жаркий. Осенью за 45 минут температура воды поднялась до 45 градусов. Лучшие результаты показала кухня из нержавеющей стали. Ее можно сделать еще более эффективной, но для этого нужно использовать стекло, а оно хрупкое», - рассказал о своих экспериментах Михаил.

«Хочу придумать такую кухню, которая сможет работать весь год, а не только летом. Сейчас размышляю, как это сделать. Если делать такие небольшие проекты, то, возможно, в будущем мы сможем стать независимыми от дорогостоящих ресурсов», - обнадежил юный изобретатель.



Бабушка Миши довольна изобретением внука. Фото: Суспільне Житомир

Дети как источник электричества

«Чтобы осветить зону вокруг детской площадки, необходимо использовать электроэнергию. Для этого на макете поместил под карусель магниты - один над другим. Вверху - неодимовый магнит, а внизу - катушки, - рассказал нам Михаил. - Электричество будет вырабатываться, когда дети катаются на карусели. То же самое и с качелями. Так детская площадка сможет обеспечить освещением себя сама. Кроме того, подобную технологию можно использовать для зарядки гаджетов».

«Я заинтересовался фонтаном, который недавно реконструировали в Житомире. По вечерам его освещают светодиодные лампы, которые питаются электроэнергией города. Я захотел, чтобы фонтан обеспечивал себя сам, - поясняет школьник. - На дне фонтана находится сливная труба, в которую можно поместить генератор. Когда вода потечет по трубе, она начнет крутить лопасти генератора. В результате появится ток, который пойдет дальше к аккумулятору. Таким образом светодиодные лампы смогут освещать парк в вечерний период».

«Игры мне не нравятся. Кино тоже не очень. Могу посмотреть в ТикТоке или Ютубе интересные эксперименты. Вообще у меня не очень много свободного времени. Если оно появляется, люблю посидеть с приключенческой книгой. Сейчас читаю Всеволода Нестайко (писатель, кстати, родился на Житомирщине). Еще обдумываю будущие работы», - говорит Михаил.

Фото: Житомирский городской совет