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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 10 » 13:31:31

Возле школы в Житомире сбили мальчика, его госпитализировали

Сегодня, 14:07:31 505 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле школы в Житомире сбили мальчика, его госпитализировали

 В Житомире на улице Тараса Бульбы Боровца легковушка Hyundai сбила 8-летнего мальчика. Инцидент произошел 9 ноября возле школы №16. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУНП в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля HYUNDAI, 64-летний житель г. Житомира, двигаясь по улице, совершил наезд на мальчика, который переходил проезжую часть", - говорится в сообщении.


В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в областную детскую больницу.

"Ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение", - сообщили в полиции.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Тэги: дтп, школьник, Житомир
Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 16:18:43, Сегодня [Материал]

Вопрос один, где там тротуар? Там что-то лишнее или школы или дорога.
А вечером совсем не видно как кто-то идет.
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