Возле школы в Житомире сбили мальчика, его госпитализировали

В Житомире на улице Тараса Бульбы Боровца легковушка Hyundai сбила 8-летнего мальчика. Инцидент произошел 9 ноября возле школы №16. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУНП в Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля HYUNDAI, 64-летний житель г. Житомира, двигаясь по улице, совершил наезд на мальчика, который переходил проезжую часть", - говорится в сообщении.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в областную детскую больницу.
"Ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение"
, - сообщили в полиции.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
А вечером совсем не видно как кто-то идет.