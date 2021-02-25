В Житомире маршрутка сбила школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

Утром 25 февраля на улице Короленко в Житомире маршрутка №14 сбила школьника. На месте происшествия работают медики и полицейские.
«ДТП на улице Короленко. Мальчика сбила маршрутка, скорее всего он перебегал дорогу»
, – рассказали очевидцы в комментарии Житомир инфо
.
В полиции подтвердили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте, вне пешеходного перехода.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Короленко. Мальчика 2010 года рождения рождения сбила маршрутка. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, ребенка осматривают медики»
, - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.
Фото: Житомир инфо