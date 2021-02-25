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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 25 » 10:27:27

В Житомире маршрутка сбила школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

Сегодня, 10:33:27 253 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире маршрутка сбила школьника, переходившего дорогу в неположенном месте

 Утром 25 февраля на улице Короленко в Житомире маршрутка №14 сбила школьника. На месте происшествия работают медики и полицейские.

«ДТП на улице Короленко. Мальчика сбила маршрутка, скорее всего он перебегал дорогу», – рассказали очевидцы в комментарии Житомир инфо.

В полиции подтвердили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте, вне пешеходного перехода.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Короленко. Мальчика 2010 года рождения рождения сбила маршрутка. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, ребенка осматривают медики», - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.

Фото: Житомир инфо
Тэги: школьник, Житомир, дтп, маршрутка
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