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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 23 » 11:54:53

В Житомире полицейский стал случайным свидетелем кражи и задержал преступника

Вчера, 11:54:53 1008 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полицейский стал случайным свидетелем кражи и задержал преступника

 В Житомире полицейский заметил мужчину, который через разбитое окно в чужом автомобиле вытаскивал имущество и помешал ему убежать. Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек города.
 

"В Житомирское районное управление полиции поступило сообщение о неизвестном, который разбил стекло автомобиля и пытается оттуда что-то вытащить. Как выяснилось, транспортное средство находилось во дворе многоэтажки. Подозрительное движение возле него в окно заметил работник полиции, проживающий в доме рядом. Поэтому он сообщил об этом коллегам и помешал скрыться причастному", - информирует полиция Житомирской области.


Правоохранители задержали вора, им оказался 49-летний житель Черняховской громады. Как выяснилось, он уже успел вынуть часть вещей из автомобиля. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Свою вину мужчина признал. С места происшествия правоохранители изъяли сумку с электроинструментом, принадлежащую владельцу авто и орудие совершения преступления.

В соответствии с действующим законодательством, задержанному может грозить лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
 

Фото: полиция
Тэги: Житомир, полиция, кража
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