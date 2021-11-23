В Житомире полицейский стал случайным свидетелем кражи и задержал преступника

"В Житомирское районное управление полиции поступило сообщение о неизвестном, который разбил стекло автомобиля и пытается оттуда что-то вытащить. Как выяснилось, транспортное средство находилось во дворе многоэтажки. Подозрительное движение возле него в окно заметил работник полиции, проживающий в доме рядом. Поэтому он сообщил об этом коллегам и помешал скрыться причастному", - информирует полиция Житомирской области.