В Житомире полицейский стал случайным свидетелем кражи и задержал преступника

В Житомире полицейский заметил мужчину, который через разбитое окно в чужом автомобиле вытаскивал имущество и помешал ему убежать. Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек города.
"В Житомирское районное управление полиции поступило сообщение о неизвестном, который разбил стекло автомобиля и пытается оттуда что-то вытащить. Как выяснилось, транспортное средство находилось во дворе многоэтажки. Подозрительное движение возле него в окно заметил работник полиции, проживающий в доме рядом. Поэтому он сообщил об этом коллегам и помешал скрыться причастному", - информирует полиция Житомирской области.
Правоохранители задержали вора, им оказался 49-летний житель Черняховской громады. Как выяснилось, он уже успел вынуть часть вещей из автомобиля. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Свою вину мужчина признал. С места происшествия правоохранители изъяли сумку с электроинструментом, принадлежащую владельцу авто и орудие совершения преступления.
В соответствии с действующим законодательством, задержанному может грозить лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Фото: полиция