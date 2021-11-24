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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 24 » 11:52:25

В центре Житомира противники вакцинации провели мини-митинг. ФОТО

Сегодня, 11:52:46 1182 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира противники вакцинации провели мини-митинг. ФОТО

 24 ноября в Житомире под стенами городского совета прошел митинг против принудительной вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Перший житомирський", на митинг собралось около десятка человек. Люди держали в руках плакаты с надписями на русском: "Скажи нет Covid рабству", "Скажи нет Covid паспортам".



Фото: Перший житомирський


Аналогичный митинг сегодня проходит и в Киеве возле ВРУ. Из-за акции протеста на целый день перекрыли несколько центральных улиц столицы.

Участники требуют отмены карантинных ограничений и намерены передать Зеленскому свое обращение.

 

По состоянию на 24 ноября от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 719 120 человек. Первая доза – 403 568 человек, полностью иммунизировано – 315 552.

Тэги: Житомир, вакцинация, митинг
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Комментариев: 14
Житич
1 Василий (Житич)   • 12:32:52, Сегодня [Материал]

Не нужно никого принуждать.Просто нужно чтоб отказавшиеся от бесплатной вакцинации, подписали документ, что в случае заболевания они будут лечиться за свои деньги.
В среднем лечение одного человека в ковидном отделении обыкновенной больницы обходится государству в 30 000 грн.
kmitliva
3 Galina (kmitliva)   • 13:02:57, Сегодня [Материал]

Значит получается так. Не вакцинировался-заболел-лечись платно.
Вакцинировался-все-равно заболел, лечись бесплатно.
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 13:12:47, Сегодня [Материал]

Нет. Просто вакцинация значительно снижает тяжесть заболевания. Это касается всех вакцин. Посмотрите, например, на опыт по борьбе с оспой. Вакцинированные её переносили в лёгкой форме.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:15:13, Сегодня [Материал]

или с ВИЧ....
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:29, Сегодня [Материал]

отличная идея
если меня освободят хотя-бы от уплаты акциза г-ву, я подпишу документ в котором откажусь от лечения, обучения и льгот на проезд.
predi
8 predi (predi)   • 15:34:26, Сегодня [Материал]

"если меня освободят хотя-бы г-ву"
Від Гуйви тебе ніхто не звільнить, бо це стан поребриковської психотропної примари, а від іншого не варто і відмовлятись, бо в цих закладах нема змоги користуватись цими ресурсами.
Але якщо царь поребриковського стада і остолоп московії котрому ти служиш переоре Україну своєю зброєю, то твоя родина уціліє від ракет чи може пупкін дав тобі якийсь заговір і ти будеш захищений від них?
Чи може тобі тоді краще померти від рідної зброї ніж від ковіду ?А осел рузького міру?
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 12:50:29, Сегодня [Материал]

Теперь ждём митинга сторонников теории плоской Земли под стенами Академии наук и министерства образования. Каждый имеет право на свою точку зрения.
predi
9 predi (predi)   • 15:39:38, Сегодня [Материал]

Ця теорія плоскої землі лише в неадекватних кацапів. Ви не звідти осьмарела?
То до чого призиває чукча "рузького мира", яких мітингів?
predi
7 predi (predi)   • 15:07:10, Сегодня [Материал]

А чого тут дивуватись?
Це одна з ланок москвинськогї агресії в Україні. Ви не вакцинуйтесь і вас стане менше-оце і вся ідеологія кацапії по відношенню до цього дійства.
Оцих всіх поребриковських "протестантів" потрібно виявити ї опублікувати їх особисті дані. Публічно будете здивовані звідки вони приїхали або скільки вони отримали за це дійство і хто за цим стоїть.
Житомиряни, якщо вам дороге життя ваших близьких, вакціонуйтеся. І тоді не буде найгіршої статистики по загиблим в Европі.
А на цих парашських ублюдків, котрі вже тут прописались чи пропишуться і підігрівають ситуацію не звертайте увагу. Ця нечисть згодом згине, раз і назавжди.
TerminatorUA
10 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:31:34, Сегодня [Материал]

Епать ты долбоёб))) Ты не хохол случайно?
predi
11 predi (predi)   • 18:28:09, Сегодня [Материал]

Неа, я ж не кацап і не хохол, я українець. То на цих фото ти в якому ряду, оссел протестант?
TerminatorUA
12 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:34:27, Сегодня [Материал]

Поэтому и спрашиваю. Если ты хохол, то 100% долбоёб
predi
13 predi (predi)   • 18:42:55, Сегодня [Материал]

А, ти производний від цього кацапського стада?
Тоді зрозуміло чому ти з розумово відсталої отари з неадекватною оцінкою.
https://www.youtube.com/watch?v=oe-q--zZnJ4
Хе,хе.
TerminatorUA
14 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:50:20, Сегодня [Материал]

А при чем тут твоя ссылка на видео, где ты отсасываешь у Путина?
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