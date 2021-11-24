В центре Житомира противники вакцинации провели мини-митинг. ФОТО

24 ноября в Житомире под стенами городского совета прошел митинг против принудительной вакцинации от коронавируса.
Как сообщает "Перший житомирський
", на митинг собралось около десятка человек. Люди держали в руках плакаты с надписями на русском: "Скажи нет Covid рабству", "Скажи нет Covid паспортам".
Фото: Перший житомирський
Аналогичный митинг сегодня проходит и в Киеве возле ВРУ. Из-за акции протеста на целый день перекрыли несколько центральных улиц столицы.
Участники требуют отмены карантинных ограничений и намерены передать Зеленскому свое обращение.
По состоянию на 24 ноября от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 719 120 человек. Первая доза – 403 568 человек, полностью иммунизировано – 315 552.