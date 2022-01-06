Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 06 Января 2022    16:58:09
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 6 » 10:10:42

Как Житомир будет праздновать Рождество: программа мероприятий и расписание богослужений

Сегодня, 10:10:42 459 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Как Житомир будет праздновать Рождество: программа мероприятий и расписание богослужений

 7 января в Украине христиане восточного обряда будут отмечать Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников.

По случаю религиозного праздника управление культуры горсовета подготовило программу мероприятий. Так, с 10:00 до 18:00 в разных районах города состоятся мини-спектакли.



Основные мероприятия пройдут на улице Михайловской:
 
  • С 12:00 до 18:00 будет работать фотозона "Вертеп".
  • С 14:00 до 16:00 на улице Михайловской с балконов зданий житомирян будут приветствовать сказочные герои.
  • А в 18:00 на Михайловской состоится главное праздничное действо, с молитвами и пением колядок.

Кроме того, создаст праздничное настроение музыкальный трамвай. Он будет курсировать по улицам города с 8:00 до 20:00.


 

Расписание богослужений

 

Свято-Михайловский кафедральный собор

 
  • 6 января в 16:00 будет служиться праздничное великое повечерие и утреня.
  • В 23:00 в малом храме собора начнется праздничное Всенощное богослужение.
  • В день праздника, 7 января, в храме будут совершены две праздничные Божественные Литургии: в 7:00 и в 10:00.
 

Спасо-Преображенский кафедральный собор

 
  • 6 января в 16:00 будет служиться праздничное великое повечерие и утреня. В 23:30 – часы.
  • 7 января в 00:00 состоится Божественная Литургия.
  • 9:00 – часы, Божественная Литургия.
  • 15:00 – Вечер колядок.
Тэги: праздник, программа мероприятий, богослужение, рождество
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus