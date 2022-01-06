Как Житомир будет праздновать Рождество: программа мероприятий и расписание богослужений

7 января в Украине христиане восточного обряда будут отмечать Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников.
По случаю религиозного праздника управление культуры горсовета подготовило программу мероприятий. Так, с 10:00 до 18:00 в разных районах города состоятся мини-спектакли.
Основные мероприятия пройдут на улице Михайловской:
- С 12:00 до 18:00 будет работать фотозона "Вертеп".
- С 14:00 до 16:00 на улице Михайловской с балконов зданий житомирян будут приветствовать сказочные герои.
- А в 18:00 на Михайловской состоится главное праздничное действо, с молитвами и пением колядок.
Кроме того, создаст праздничное настроение музыкальный трамвай. Он будет курсировать по улицам города с 8:00 до 20:00.
Расписание богослужений
Свято-Михайловский кафедральный собор
- 6 января в 16:00 будет служиться праздничное великое повечерие и утреня.
- В 23:00 в малом храме собора начнется праздничное Всенощное богослужение.
- В день праздника, 7 января, в храме будут совершены две праздничные Божественные Литургии: в 7:00 и в 10:00.
Спасо-Преображенский кафедральный собор
- 6 января в 16:00 будет служиться праздничное великое повечерие и утреня. В 23:30 – часы.
- 7 января в 00:00 состоится Божественная Литургия.
- 9:00 – часы, Божественная Литургия.
- 15:00 – Вечер колядок.