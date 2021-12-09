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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 9 » 12:50:14

Как Житомир будет праздновать Рождество и Новый год: стала известна программа мероприятий

Вчера, 12:50:56 3285 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как Житомир будет праздновать Рождество и Новый год: стала известна программа мероприятий

 На сайте Житомирского городского совета опубликовали план новогодних и рождественских праздников в Житомирской городской территориальной громаде.

Отмечается, что пройдут праздничные мероприятия с 15 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

В День святого Николая, 19 декабря, на улице Михайловской состоится открытие и зажжение главной елки Житомира.

Программа празднования будет утверждена на заседании исполнительного комитета.
 

Новогодние и рождественские мероприятия в Житомире

 

15 декабря


Мастерская Николая (мастер-класс для детей «Радость Дидуха»).
Дом украинской культуры, 16:00
 

17 декабря


Мастерская Николая (мастер-класс по изготовлению подарка «Николайчик»).
Дом украинской культуры, 15.00; 17:00.
 

18 декабря


Спектакль-мюзикл для детей «Новогодние приключения тигренка».
Дворец культуры, 10:00; 12:00; 14:00; 16:00.
 

18-19 декабря


Резиденция Святого Николая (фотозоны, мастер-классы, мини-спектакли).
Водонапорная башня, 10:00–20:00.
 

19 декабря-9 января


Новогодние и рождественские фотозоны.
Улица Михайловская.
 

19 декабря


Движение новогоднего музыкального поезда со сказочными героями по центральным улицам города.
12:00-18:00.

Открытие главной новогодней елки города.
Улица Михайловская, 17:00.
 

23 декабря


Мастерская Рождественника (мастер-класс по изготовлению рождественской звезды).
Дом украинской культуры, 15.00; 17:00.
 

24 декабря


Мастер-класс для детей «Валение из шерсти новогодней игрушки».
Дом народного творчества с. Вересы, 16:00.
 

24-25 декабря


Фотозона «Вертеп».
Улица Михайловская, 12:00-18:00.
 

25 декабря


Поздравление жителей города от праздничных героев с балконов зданий на улице Михайловская.
Улица Михайловская 14:00-16:00.

Новогодние мини-спектакли в микрорайонах города.
12:00-19:00.

Вокальные рождественские поздравления по улицам города.
17:00-18:00.

Праздник Рождества Христова для христиан западного обряда (прославление Господа Иисуса Христа, молитвы благодарения Богу, пение колядок).
Улица Михайловская, 18:00.
 

25 декабря - 9 января


Музыкальный новогодний праздничный трамвайчик (движение по путям трамвайного маршрута города).
 

5 января


Мастерская Рождественника (мастер-класс «Морозные цветы Петраковки»).
Дом украинской культуры, 15.00; 17:00.

Мастер-класс для детей «Рождественский ангел».
Дом народного творчества с. Вересы, 16:00.
 

6-7января


Фотозона «Вертеп».
Улица Михайловская, 12:00-19:00.
 

7 января


Поздравление жителей города от праздничных героев с балконов зданий на улице Михайловская.
Улица Михайловская, 14:00-16:00.

Новогодние мини-спектакли в микрорайонах города.
12:00-19:00.

Вокальные рождественские поздравления по улицам города.
17:00-18:00.

Праздник Рождества Христова для христиан восточного обряда (прославление Господа Иисуса Христа, молитвы благодарения Богу, пение колядок).
Улица Михайловская, 18:00.
Тэги: новый год, рождество, программа мероприятий, праздник
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