Как Житомир будет праздновать Рождество и Новый год: стала известна программа мероприятий

На сайте Житомирского городского совета опубликовали план новогодних и рождественских праздников в Житомирской городской территориальной громаде.
Отмечается, что пройдут праздничные мероприятия с 15 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.
В День святого Николая, 19 декабря, на улице Михайловской состоится открытие и зажжение главной елки Житомира.
Программа празднования
будет утверждена на заседании исполнительного комитета.
Новогодние и рождественские мероприятия в Житомире
15 декабря
Мастерская Николая (мастер-класс для детей «Радость Дидуха»)
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Дом украинской культуры, 16:00
17 декабря
Мастерская Николая (мастер-класс по изготовлению подарка «Николайчик»)
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Дом украинской культуры, 15.00; 17:00.
18 декабря
Спектакль-мюзикл для детей «Новогодние приключения тигренка»
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Дворец культуры, 10:00; 12:00; 14:00; 16:00.
18-19 декабря
Резиденция Святого Николая (фотозоны, мастер-классы, мини-спектакли)
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Водонапорная башня, 10:00–20:00.
19 декабря-9 января
Новогодние и рождественские фотозоны
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Улица Михайловская.
19 декабря
Движение новогоднего музыкального поезда со сказочными героями по центральным улицам города
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12:00-18:00.
Открытие главной новогодней елки города.
Улица Михайловская, 17:00.
23 декабря
Мастерская Рождественника (мастер-класс по изготовлению рождественской звезды)
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Дом украинской культуры, 15.00; 17:0
0.
24 декабря
Мастер-класс для детей «Валение из шерсти новогодней игрушки»
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Дом народного творчества с. Вересы, 16:00.
24-25 декабря
Фотозона «Вертеп»
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Улица Михайловская, 12:00-18:00.
25 декабря
Поздравление жителей города от праздничных героев с балконов зданий на улице Михайловская
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Улица Михайловская 14:00-16:00.
Новогодние мини-спектакли в микрорайонах города
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12:00-19:00.
Вокальные рождественские поздравления по улицам города
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17:00-18:00
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Праздник Рождества Христова для христиан западного обряда (прославление Господа Иисуса Христа, молитвы благодарения Богу, пение колядок)
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Улица Михайловская, 18:00.
25 декабря - 9 января
Музыкальный новогодний праздничный трамвайчик (движение по путям трамвайного маршрута города).
5 января
Мастерская Рождественника (мастер-класс «Морозные цветы Петраковки»)
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Дом украинской культуры, 15.00; 17:00
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Мастер-класс для детей «Рождественский ангел»
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Дом народного творчества с. Вересы, 16:00
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6-7января
Фотозона «Вертеп»
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Улица Михайловская, 12:00-19:00
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7 января
Поздравление жителей города от праздничных героев с балконов зданий на улице Михайловская
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Улица Михайловская, 14:00-16:00.
Новогодние мини-спектакли в микрорайонах города
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12:00-19:00.
Вокальные рождественские поздравления по улицам города
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17:00-18:00.
Праздник Рождества Христова для христиан восточного обряда (прославление Господа Иисуса Христа, молитвы благодарения Богу, пение колядок)
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Улица Михайловская, 18:00
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