Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 10 Ноября 2021    18:25:33
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 10 » 17:24:40

Главная новогодняя елка Житомира снова будет на улице Михайловской

Сегодня, 17:24:40 112 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Главная новогодняя елка Житомира снова будет на улице Михайловской

 Житомирский городской совет начал подготовку к проведению новогодне-рождественских праздников. Предварительно организация празднования обойдется местной казне около 400 тысяч гривен.

На это указывает объявленный тендер, на котором планируется определить будущего организатора.

"Услуги по организации культурных мероприятий, а именно: Услуги организации и проведение новогодних и рождественских праздников", – говорится в тендере.

Согласно документации, опубликованной на портале Prozorro, как и в прошлом году главная новогодняя елка города будет на улице Михайловской.

Открытие запланировано на 19 декабря. К этой дате победитель тендера должен: украсить елку и ул. Михайловскую; подготовить праздничную программу со сказочными героями, выступлениями артистов; обеспечить онлайн-трансляцию мероприятия; установить сцену и фотозону.

Также организатор должен декорировать новогодний трамвай и подготовить к 25 декабря мини-спектакли со Сантой и сказочными героями.

Аукцион состоится 26 ноября. Ожидаемая стоимость – 438 тыс. грн.
Тэги: рождество, тендер, праздник, новый год
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus