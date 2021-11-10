Главная новогодняя елка Житомира снова будет на улице Михайловской

Житомирский городской совет начал подготовку к проведению новогодне-рождественских праздников. Предварительно организация празднования обойдется местной казне около 400 тысяч гривен.
На это указывает объявленный тендер, на котором планируется определить будущего организатора.
"Услуги по организации культурных мероприятий, а именно: Услуги организации и проведение новогодних и рождественских праздников"
, – говорится в тендере.
Согласно документации, опубликованной на портале Prozorro
, как и в прошлом году главная новогодняя елка города будет на улице Михайловской.
Открытие запланировано на 19 декабря. К этой дате победитель тендера должен: украсить елку и ул. Михайловскую; подготовить праздничную программу со сказочными героями, выступлениями артистов; обеспечить онлайн-трансляцию мероприятия; установить сцену и фотозону.
Также организатор должен декорировать новогодний трамвай и подготовить к 25 декабря мини-спектакли со Сантой и сказочными героями.
Аукцион состоится 26 ноября. Ожидаемая стоимость – 438 тыс. грн.