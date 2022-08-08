Как девушке найти работу в Киеве

Автор: Кристина Минаренко, 31 Июля 2022, 01:07:53

Но так ли всё просто? Ведь большой процент ничего и не находит в городе, устраивается на плохую работу. А кто-то даже уезжает обратно, не добившись результата.

В этой статье мы расскажем о самых востребованных должностях в Киеве для девушек. Также ознакомим вас с уровнем зарплат. А в конце подскажем, где можно хорошо заработать.

Что сейчас востребовано в Киеве

На рынок труда очень сильно ударила пандемия. Большой удар получили банковская сфера, IT, услуги. Учитывая, что Киев – финансовый, культурный и туристический центр, в нём сильно сократилось количество рабочих мест и вакансий.

Теперь отели, клубы, гостиницы, рестораны сократили свой штат. Где-то снизили зарплату. А некоторые заведения и вовсе закрылись. В связи с этим выросло количество свободных кадров на рынке. А вот количество вакансий уменьшилось. И теперь у них явный дефицит.

Но всё же есть профессии, которые остаются востребованными даже сейчас. Это:

менеджеры по продажам;

логисты;

программисты;

врачи;

преподаватели;

маркетологи;

копирайтеры.

Для большинства не нужно образование и опыт работы. Например, вы легко можете устроиться менеджером, маркетологом. Но хорошие места уже заняты. Свободные ниши только в маленьких компаниях, которые не могут платить большую зарплату. Кстати, о ней поговорим дальше.

Кстати если тебе нужна высокооплачиваемая работа для девушек в Киеве без опыта работы в этом разделе известной доски объявлений “Комсомолка Ворк” легко и быстро найти подходящие вакансии в столице Украины!

Что по зарплатам

Вот мы и подошли к пункту, на который соискательницы чаще всего обращают внимание. Итак, сколько же можно заработать в Киеве? Во-первых, это зависит от вашего образования. Если есть диплом, то можно рассчитывать на хорошую вакансию.

Но не всегда это является фактом. Во-вторых, важен опыт работы. Если у вас его нет, то вряд ли вы будете хорошо получать. А если есть, то сможете рассчитывать на достойную оплату.

Мы не будем брать топ-менеджмент и руководство. Укажем средние зарплаты. Если брать зарплаты по самым востребованным специальностям в Киеве, то картинка такая:

менеджеры по продажам – 13 000 гривен;

логисты – 13 000 гривен;

программисты – 20 000 гривен;

врачи – 14 000 гривен;

преподаватели – 14 000 гривен;

маркетологи и копирайтеры – 15 000 гривен.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Киеве

Как вы видите, в Киеве трудно найти высокооплачиваемую работу даже девушкам с образованием, опытом. Но если желание работать и жить в столице Украины не оставляет вас, то рассмотрите сферу эскорт сопровождения. Не стоит сразу закрывать страницу. Мы вам подробно расскажем, что представляет из себя работа в эскорте в Киеве. Но сначала нам нужно познакомиться.

Итак, мы главное эскорт агентство Киева и Киевской области, которое ищет работу для девушек. В данной сфере мы работаем более 20 лет, поэтому через нас прошли сотни довольных женщин, которые смогли изменить свою жизнь. И теперь такой отличный шанс предоставляется вам! Наше эскорт агентство Киева ищет молодых и целеустремленных девушек, готовых покорять новые вершины.

Возможно, это звучит пафосно. Но, как показывает практика, все наши девочки, смогли выбиться из черты бедности. Кому-то работа в эскорт сопровождении Киева помогла удачно выйти замуж. А кто-то накопил достаточно денег за несколько лет и уехал за границу на постоянку. Чтобы не быть голословными, мы предлагаем вам написать нам. А мы с радостью дадим контакты девочек, которым работа в эскорте Киева подарила новые возможности.

Думаем, вы представляете, что такое работа в эскорт услугах. Это постоянное сопровождение в Киеве клиентов. Богатые и влиятельные мужчины, как показывает практика, не имеют достаточно времени для личной жизни. Но при этом им нужно показывать свой статус на людях, в своей среде. А кто, как не вторая половинка покажет, что у мужчины всё хорошо? Поэтому наши клиенты выбирают красивых девушек для сопровождения на различных мероприятиях.

Например, ужин с коллегами или открытие нового проекта. Поэтому работа в эскорте Киева очень ответственна. От девушек требуется выдержка и стрессоустойчивость. Они должны соответствовать статусу своего клиента. И тогда эскорт Киева принесёт большой доход.

Что мы предлагают

Во-первых, тяжелее найти более высокооплачиваемую деятельность, чем работа эскорта в Киеве. Только представьте, что за месяц вы сможете заработать более 5 000 долларов. И это только низкая граница. Верхнего порога нет. А если учесть, что будут всякие премии, чаевые от довольных клиентов. В общем, вы точно останетесь довольны своим заработком.

Во-вторых, свободный график. Девушки в эскорте Киева не привязаны к определённому времени. Они заранее сами составляют свой рабочий график. И ограничений никаких нет.

Например, сегодня они работают 8 часов, а завтра всего 3. Или вообще устраивают себе выходной. Эскорт Киева тем и хорош, что у девочек есть время на личную жизнь. Никто не обязывает их каждый день вставать рано, куда-то ехать. Они молоды, красивы и полны энергии. Поэтому должны сполна руководить своим временем лично.

В-третьих, мы гарантируем безопасность и конфиденциальность. Вы можете быть уверены, что никто не узнает о работе в эскорте Киева. Мы тщательно оберегаем наших девушек, печемся о их репутации. Всё проходит анонимно и безопасно.

Также работа в Киеве познакомит вас с большим количеством влиятельных мужчин. Это могут быть спортсмены, бизнесмены, депутаты. У вас появится большой шанс наладить рабочие связи и, возможно, личную жизнь. Не секрет, что многие клиенты влюбляются в девушек, обеспечивают их деньгами. А иногда и женятся. Поэтому, кто знает, как скажется на вашей жизни работа в сфере эскорта.

Какие требования

На самом деле, наше эскорт агентство не выдвигает больших требований для девушек в Киеве. Вы должны соответствовать нескольким параметрам:

Ваш возраст старше 18 лет. Четкой верхней границы нет. Но, как правило, это 35 лет. Всё зависит от вакансии и внешности девушки.

Кстати, о внешности. В эскорте Киева работа подойдёт только привлекательным девушкам. Нам важно, чтобы ваша внешность была очень красивой. Только так вы сможете привлечь больше клиентов, завоевать их симпатию.

Коммуникабельность. Девушки для работы в сфере эскорт должны быть общительными. Кому-то нравится, когда женщина молчит. Но это явно не тот случай.

Итак, в эскорте Киева работа будет приносить вам от 5 000 долларов в месяц при нескольких часах в день. Вы можете строить свою личную жизнь и наслаждаться молодостью без оглядки на работу.

Если вы хотите себя попробовать в новом направлении, то оставляйте заявку. И мы вам обязательно перезвоним, проведем собеседование. Работа в эскорте – первый шаг к мечте и финансовой независимости!

Трудно встретить девушку в Украине, которая не хотела бы работать и жить в Киеве. Поэтому каждый год тысячи студенток, молодых дам едут в столицу. Они надеются получить хорошую работу, обустроить свою жизнь.