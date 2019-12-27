Мокрый снег и гололедица: житомирян предупреждают об ухудшении погодных условий

В связи с перемещением на Житомирщину активных атмосферных фронтов, в течение 27-28 декабря на территории Житомира и области ожидаются неблагоприятные погодные условия.
По информации Житомирского гидрометцентра, 27 декабря
: дождь с переходом в мокрый снег на дорогах местами гололедица. Температура на протяжении суток -2..+ 3°.
28 декабря
: мокрый снег и снег, на дорогах гололедица. Температура на протяжении суток -3..+ 2°.
Утром 29 декабря
ожидается образования снежного покрова высотой 2-4 см.
"Такие погодные условия могут привести к незначительным осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 0 (зеленый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительных предприятий"
, - отмечают синоптики.