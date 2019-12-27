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Мокрый снег и гололедица: житомирян предупреждают об ухудшении погодных условий

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Мокрый снег и гололедица: житомирян предупреждают об ухудшении погодных условий

 В связи с перемещением на Житомирщину активных атмосферных фронтов, в течение 27-28 декабря на территории Житомира и области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По информации Житомирского гидрометцентра, 27 декабря: дождь с переходом в мокрый снег на дорогах местами гололедица. Температура на протяжении суток -2..+ 3°.

28 декабря: мокрый снег и снег, на дорогах гололедица. Температура на протяжении суток -3..+ 2°.

Утром 29 декабря ожидается образования снежного покрова высотой 2-4 см.

"Такие погодные условия могут привести к незначительным осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 0 (зеленый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительных предприятий", - отмечают синоптики.
Тэги: Житомир, погода, снег
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