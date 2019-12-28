Вторые сутки в Житомире идет снег: как коммунальщики борются с непогодой

Со вчерашнего дня в Житомире и области идут осадки в виде дождя и мокрого снега. По информации городского совета, в ночь с 27 на 28 декабря на улицах Житомира работала противогололедная механизированная бригада.
"В ночь с 27 на 28 декабря противогололедная механизированная бригада работала в составе 5 МАЗов, 1 трактора. Кроме того, на дежурстве были 1 ЗИЛ ММЗ, 2 трактора и 1 грейдер"
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Отмечается, что на улицы города было высыпано 36 тонн пескосмеси и 10,3 тонн соли.
Также техника работала на дорогах Житомирщины.
"По состоянию на утро, 28 декабря, движение по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения Житомирской обеспечено", - информирует Служба автодорог.
Для обработки дорожного покрытия противогололедными материалами были привлечены 96 работников подрядных организаций и более 70-ти единиц техники.