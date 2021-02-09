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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 9 » 10:15:52

Ночью на улицах Житомира работали 16 единиц спецтехники – мэрия

Сегодня, 10:33:52 879 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на улицах Житомира работали 16 единиц спецтехники – мэрия

 Житомирский городской совет сообщает, что в ночь с 8 на 9 февраля последствия снегопада ликвидировали 16 единиц спецтехники. На дороги выписали 212 тонн песчасно-солевой смеси.

Сегодня, 9 февраля, на расчистке тротуаров в КП "УАШ" задействовано 5 единиц техники и 28 работников.
 

"В подрядных организациях задействовано 12 тракторов и 118 работников", - добавили в городском совете.


Также отмечается, что с улицы Михайловской вывезли 5 самосвалов снега.

"В дежурной смене механизированная противогололедных бригада в составе 9 единиц спецтехники. Уборка снега в Житомире продолжается", - отмечает мэрия. 
 

Предыстория


Как и прогнозировалось, в ночь на 8 февраля циклон принес в Житомир и область арктический воздух со снегопадами.

8 февраля в горсовете провели срочное совещание относительно уборки снега.









Фото: городской совет
Тэги: техника, Житомир, Снегопад
Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:12:20, Сегодня [Материал]
+7

Что-то вы врёте ....по центральной . по Киевской проехать невозможно и ни одной спецтехники. Что опять украли деньги на бензин? А тротуары полностью в сугробах.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:08:02, Сегодня [Материал]
+4

Зачем песчано-солевую смесь сыпать в снег? Гололедицы же нет.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 13:23:16, Сегодня [Материал]
+1

Очевидно чтобы потом отрапортовать что деньги не зря потрачены, а то было бы неудобно, когда по бумагам было закуплено, а никто в природе той смеси не видел.
melan
3 melan (melan)   • 12:49:03, Сегодня [Материал]
+1

....выписали 212 тонн песчасно-солевой смеси.....

опять брехня. у вас столько техники нет чтобы высыпать за ночь столько смеси. Да и за чем на снег?? За то по бумагам все красиво списано и денюжки осядут в карманах чиновников.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 13:25:07, Сегодня [Материал]
+4

> Также отмечается, что с улицы Михайловской вывезли 5 самосвалов снега.
Вся суть новости в одном предложении. Главное что Михайловскую убрали, все возле мэрии всегда вылизывают, на остальное - насрать.

И да, не забудьте еще на третий срок выбрать этого успешного госпидарника, к-рый дальше "вокруг мэрии" не видит и не делает.
Incola
6 Александр (Incola)   • 14:08:22, Сегодня [Материал]
+1

Опять вранье только днем начали убирать Михайловскую и то со стороны Г...сполкома
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