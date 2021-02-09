Ночью на улицах Житомира работали 16 единиц спецтехники – мэрия

Житомирский городской совет сообщает, что в ночь с 8 на 9 февраля последствия снегопада ликвидировали 16 единиц спецтехники. На дороги выписали 212 тонн песчасно-солевой смеси.
Сегодня, 9 февраля, на расчистке тротуаров в КП "УАШ" задействовано 5 единиц техники и 28 работников.
"В подрядных организациях задействовано 12 тракторов и 118 работников", - добавили в городском совете.
Также отмечается, что с улицы Михайловской вывезли 5 самосвалов снега.
"В дежурной смене механизированная противогололедных бригада в составе 9 единиц спецтехники. Уборка снега в Житомире продолжается"
, - отмечает мэрия.
Предыстория
Как и прогнозировалось, в ночь на 8 февраля циклон принес в Житомир и область арктический воздух со снегопадами
.
8 февраля в горсовете провели срочное совещание
относительно уборки снега.
Фото: городской совет
опять брехня. у вас столько техники нет чтобы высыпать за ночь столько смеси. Да и за чем на снег?? За то по бумагам все красиво списано и денюжки осядут в карманах чиновников.
Вся суть новости в одном предложении. Главное что Михайловскую убрали, все возле мэрии всегда вылизывают, на остальное - насрать.
И да, не забудьте еще на третий срок выбрать этого успешного госпидарника, к-рый дальше "вокруг мэрии" не видит и не делает.