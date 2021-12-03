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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 3 » 12:17:57

Мокрый снег и гололедица: на дорогах Житомирщины работает техника. ВИДЕО

Сегодня, 12:17:01 408 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мокрый снег и гололедица: на дорогах Житомирщины работает техника. ВИДЕО

 3 декабря, как и прогнозировалось, в Житомирской области снег, дождь, а температура воздуха около 0°С. На автодорогах области работает спецтехника, в частности на трассе Киев-Чоп.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Водители, будьте внимательны во время движения и давайте преимущество дорожной технике, не маневрируйте рискованно и не превышайте разрешенную скорость. В ближайшее время с сохранением до конца дня 3 декабря в г. Житомире и области ожидается налипание мокрого снега (1 уровень опасности, желтый)", – информирует САД.




Дорожники советуют без необходимости не садиться за руль.

"Если же непогода застала в пути – воспользуйтесь местами отстоя", – добавляют в Службе автодорог.

Напомним, жителей Житомира и области предупреждали о гололеде.
Тэги: гололедица, Снегопад, Житомирская область, техника
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