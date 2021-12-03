Мокрый снег и гололедица: на дорогах Житомирщины работает техника. ВИДЕО

3 декабря, как и прогнозировалось, в Житомирской области снег, дождь, а температура воздуха около 0°С. На автодорогах области работает спецтехника, в частности на трассе Киев-Чоп.
Об этом сообщила Служба автомобильных дорог
в Житомирской области.
"Водители, будьте внимательны во время движения и давайте преимущество дорожной технике, не маневрируйте рискованно и не превышайте разрешенную скорость. В ближайшее время с сохранением до конца дня 3 декабря в г. Житомире и области ожидается налипание мокрого снега (1 уровень опасности, желтый)", – информирует САД.
Дорожники советуют без необходимости не садиться за руль.
"Если же непогода застала в пути – воспользуйтесь местами отстоя"
, – добавляют в Службе автодорог.
Напомним, жителей Житомира и области предупреждали о гололеде
.