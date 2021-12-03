Мокрый снег и гололедица: на дорогах Житомирщины работает техника. ВИДЕО

"Водители, будьте внимательны во время движения и давайте преимущество дорожной технике, не маневрируйте рискованно и не превышайте разрешенную скорость. В ближайшее время с сохранением до конца дня 3 декабря в г. Житомире и области ожидается налипание мокрого снега (1 уровень опасности, желтый)", – информирует САД.